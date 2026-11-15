В трёх районах Запорожья частично восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов

Энергетики частично восстановили электроснабжение в Заводском, Шевченковском и Днепровском районах города Запорожья, которые остались без электричества в результате очередной российской атаки на объекты энергетики 15 ноября.

«Свет постепенно возвращается в дома запорожцев. Электроснабжение частично восстановлено в Заводском, Шевченковском и Днепровском районах города. Энергетики и все ответственные службы продолжают работать, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем людям», — отметил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Из-за повреждений энергооборудования также были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям в Запорожской и Днепропетровской областях, а ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только позволит обстановка с безопасностью.

Источник: Запорожская ОГА.

Российские войска атаковали энергетический объект, из-за чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.

За сутки российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

Читай нас в