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Новости Украина

В трёх районах Запорожья частично восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов

UA NEWS 15 Ноября 2026 17:49
В трёх районах Запорожья частично восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов

Энергетики частично восстановили электроснабжение в Заводском, Шевченковском и Днепровском районах города Запорожья, которые остались без электричества в результате очередной российской атаки на объекты энергетики 15 ноября. 

«Свет постепенно возвращается в дома запорожцев. Электроснабжение частично восстановлено в Заводском, Шевченковском и Днепровском районах города. Энергетики и все ответственные службы продолжают работать, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем людям», — отметил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин. 

Из-за повреждений энергооборудования также были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям в Запорожской и Днепропетровской областях, а ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только позволит обстановка с безопасностью.

Источник: Запорожская ОГА.

Российские войска атаковали энергетический объект, из-за чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества

За сутки российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

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