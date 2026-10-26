В центре Чернигова археологи обнаружили сооружения времён Киевской Руси

В центре Чернигова археологи в ходе исследования здания бывшей канцелярии Черниговского казачьего полка обнаружили остатки древнерусских сооружений X–XII веков. В XVII веке в этом здании размещалась полковая канцелярия. Исследователи также опубликовали фотографии с места раскопок.

Так, остатки тысячелетних сооружений обнаружили возле здания Черниговской полковой канцелярии, принадлежавшего полковнику Якову Лизогубу. Когда здание готовили к реставрации, археологи наткнулись на части фундаментов XVII века, которые были заложены из старинного кирпича на известковом растворе.

Эта находка помогла археологам изучить особенности кладки и другие детали фундаментов эпохи Гетманщины. Также ученые обнаружили остатки двух заглубленных сооружений XII века, фрагменты гончарной посуды, зерновую яму древнерусского периода, печные изразцы, старинный кирпич, древнерусские плинфы и обломок свинцового предмета.

В то же время археологи обнаружили небольшой ров X века, который, возможно, обозначал границы между соседними усадьбами.

Дом Якова Лизогуба был построен в 1690-х годах. Он является одним из сохранившихся каменных гражданских сооружений эпохи Гетманщины. В XVIII веке в здании располагалась канцелярия Черниговского казацкого полка. В настоящее время в доме находится музейное хранилище.

Об этом сообщается со ссылкой на Сheline.ua.

Археологи раскопали дом трипольцев на огороде в Гусятине.

На дне Средиземного моря нашли перстень с изображением Александрийского маяка.

В Джуукане обнаружили 50 тысяч артефактов, некоторые из которых датируются 50 тысячами лет — ABC News Australia.

Читай нас в