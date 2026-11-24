Коллектив Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса призывает отменить назначение исполняющего обязанности руководителя и провести открытый конкурс на эту должность.

Сотрудники учреждения заявляют об угрозе институционального кризиса, а также управленческой и финансовой дестабилизации.

«Абсолютное большинство коллектива выступило за демократические выборы руководителя в соответствии с законами Украины и уставом Центра и против кулуарных назначений с процедурными нарушениями и сомнительной кандидатурой, что уже привело к коллапсу учреждения и репутационным убыткам», – написала в Facebook руководительница отдела драматургических проектов Центра Курбаса Надежда Мирошниченко (псевдоним Неда Неждана) и опубликовала пресс-релиз с позицией коллектива.

В заявлении говорится, что поводом для кризисной ситуации стало назначение Министерством культуры нового руководства без предварительных консультаций с коллективом.

Там также обращают внимание на то, что якобы новая временная руководительница Кристина Киселева не имеет ни ученой степени, ни опыта руководства научно-исследовательскими и бюджетными учреждениями культуры.

В коллективе также выражают опасение, что новое руководство может ликвидировать исследовательско-экспериментальную составляющую деятельности Центра.

«Вторым фактором институционального кризиса стала этическая составляющая. С первых дней новая и.о. руководителя продемонстрировала сбой коммуникации с абсолютным большинством коллектива, проявляя агрессию: психологическое давление, безосновательные обвинения, унижение, моббинг, угрозы дисциплинарной ответственностью и увольнением вопреки уставу и коллективному договору между руководством и сотрудниками, в частности во время пребывания на больничном, а также требования выполнять обязанности, не предусмотренные трудовыми договорами», — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что назначение нового руководителя в конце бюджетного года поставило под угрозу своевременную выплату заработной платы, уплату налогов и текущие платежи.

В связи с этим собрание коллектива приняло решение: обратиться с требованием отменить назначение Киселевой исполняющей обязанности директора, поскольку она не соответствует ни базовым требованиям к руководителю такого учреждения, ни нормам профессиональной этики; обеспечить стабильное завершение 2026 года с сохранением полномочий предыдущего руководства и соблюдением необходимых сроков уведомления, предусмотренных законом; провести открытый конкурс на должность генерального директора с участием коллектива и общественности и создать совместную рабочую группу для разработки прозрачной модели управления и стратегии развития учреждения в соответствии с демократическими принципами и законами.

В то же время в опубликованном заявлении коллектива нет упоминаний или опровержений тех обвинений, которые недавно были обнародованы Министерством культуры.

В частности, 19 ноября министерство заявило, что в ближайшее время проведет служебную проверку деятельности Центра в связи с многочисленными нарушениями, которые новое руководство выявило при приеме дел.

Так, речь шла о нарушениях в организации финансовой, кадровой и хозяйственной деятельности, документальном оформлении пользования государственным имуществом, учете поступлений и осуществлении отдельных выплат, в том числе заработной платы. Также возникли проблемы с доступом к документации, имуществу, ключам и информационным системам, необходимым для полноценной работы учреждения. Среди прочего, выяснилось, что сценой Центра пользовались сторонние коллективы без договоров аренды.

Отмечалось, что новым руководителем было установлено, что в Центре отсутствуют отдельные специалисты по кадровой и юридической работе, а вся финансовая, кадровая и договорная документация, печать и доступ к рабочим системам Центра были сосредоточены у одного должностного лица, которое в день представления нового руководителя учреждения отказалось оформить кадровые документы, связанные с ее назначением на должность.

Как сообщалось, деятельность и кадровые вопросы Центра имени Леся Курбаса уже не впервые становятся предметом публичного обсуждения. В частности, в 2013 году в Центре разгорелся публичный конфликт из-за кадровых и управленческих решений. Сотрудники и сторонники выступали против увольнений и закрытия отдельных направлений работы.

Осенью 2023 года в социальных сетях Центра появилась публикация, будто бы тогдашний и.о. министра культуры Ростислав Карандеев хочет сменить руководство учреждения и требует, чтобы главный бухгалтер Надежда Бовтун подготовила коллектив к смене руководителя в конце октября. В самом коллективе якобы были против смены руководителя без обсуждения, так как у них была своя кандидатура — режиссёр Сергей Маслобойщиков. Сам Карандеев тогда заявил, что условий о назначении руководителя до конца месяца не ставил, но планирует обсуждение кандидатур. Назначений тогда не произошло.

29 декабря 2025 года скончалась доктор искусствоведения, театровед, заслуженная деятельница искусств Украины, основательница и многолетняя руководительница Центра имени Леся Курбаса Нелли Корниенко. После этого исполняющим обязанности руководителя стал Александр Чайка.

В начале ноября 2026 года Минкультуры представило коллективу нового и.о. генерального директора Центра — культурного менеджера Кристину Киселевату.

История Центра началась в 1989 году как международная инициатива: вокруг авторского проекта Нелли Корниенко (1939–2025), разработавшей концепцию инновационной структуры Центра, и Леся Танюка (1938–2016) — одного из первых в Украине исследователей творчества Леся Курбаса. В числе приоритетов Центра — интеграция наследия Леся Курбаса и других представителей модернизма, в частности художников «Расстрелянного Возрождения» и шестидесятников.

Напомним, что исполняющей обязанности директора Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса стала театральный продюсер и культурный менеджер Кристина Киселева. Ее представили коллективу учреждения.

Министерство культуры Украины рассматривает возможность поддержки кинотеатров и всей киноиндустрии, которые несут убытки из-за полномасштабной войны, российских атак и длительных воздушных тревог. В частности, речь идет о компенсации операционных расходов и убытков из-за отмененных сеансов.

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