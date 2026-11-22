В центре Ивано-Франковска конфликт между тремя мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошел вечером 21 ноября возле кафе на пешеходной части улицы Независимости, известной как «стометровка». В результате выстрела 34-летний местный житель получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Стрельба произошла вечером 21 ноября возле одного из кафе в центре Ивано-Франковска. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого раздался выстрел. По предварительным данным правоохранителей, пуля ранила 34-летнего жителя Ивано-Франковска. Мужчина получил ранение в ногу. Выстрел услышали правоохранители, которые как раз патрулировали центр города. На месте работал совместный наряд полиции и Национальной гвардии. Они сразу отреагировали на звук, вызвали скорую помощь и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Медики осмотрели раненого и доставили его в больницу. Другого участника конфликта — 27-летнего местного жителя — полицейские доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. По информации правоохранителей, у молодого мужчины также были видимые телесные повреждения в области лица. При каких обстоятельствах он их получил, пока неизвестно.

Полицейские устанавливают, кто именно произвел выстрел, из какого оружия стреляли и что стало причиной конфликта. Обстоятельства инцидента выясняют следователи. Об этом 22 ноября сообщила городская полиция.

В ночь на пятницу, 13 ноября, в Ивано-Франковске в результате поджога загорелись два автомобиля. Одна из поврежденных машин принадлежит журналисту ТРК «Вежа» Ивану Харуку.

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