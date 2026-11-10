В Виннице врачи провели сложную операцию, чтобы спасти конечность военнослужащему

В Винницкой областной клинической больнице имени М. И. Пирогова медики провели сложную реконструктивную операцию военнослужащему, получившему тяжелый открытый осколочный перелом в результате атаки российского беспилотника. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить защитнику конечность.

«В результате атаки дрона наш отважный защитник получил тяжелый открытый осколочный перелом. Несмотря на стабилизацию костных отломков, значительный дефект мягких тканей и обнажение кости создавали высокий риск инфекционных осложнений, нарушения сращения перелома и последующей потери конечности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда реконструктивных хирургов провела высокотехнологичное вмешательство с применением мышечного лоскута Hemisoleus.

«Используя собственные ткани пациента, хирурги закрыли обнаженную кость хорошо кровоснабжаемым мышечным лоскутом, создав благоприятные условия для дальнейшего заживления перелома. Следующим этапом станет закрытие оставшейся части раневой поверхности свободным кожным трансплантатом», – добавляется в заявлении.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу больницы.

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