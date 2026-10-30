В Виннице родственники за свой счет организовали тайное погребение Кашпировского

Похороны известного психотерапевта Анатолия Кашпировского в Виннице организовали его родственники без участия городских властей и коммунальных служб. Они самостоятельно обустроили могилу с помощью посторонних людей и за свой счет оплатили все работы.

По информации журналистов, коммунальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» подтвердило, что получило заявление от одного из родственников Анатолия Кашпировского и копии необходимых документов.

В то же время сотрудники предприятия не принимали участия в обустройстве могилы. Все работы родственники организовали самостоятельно, привлекая посторонних людей.

В Винницком городском совете подчеркнули, что никаких обращений относительно захоронения Анатолия Кашпировского в городские власти не поступало.

По информации горсовета, ни совет, ни исполнительный комитет, ни соответствующие структурные подразделения не принимали специальных решений относительно места захоронения психотерапевта или проведения работ.

Также средства из городского бюджета на организацию похорон не выделялись.

Отдельно журналисты выяснили обстоятельства доставки тела Анатолия Кашпировского в Украину.

Государственная таможенная служба подтвердила факт ввоза гроба с телом психотерапевта на территорию страны. Однако в ведомстве не сообщили, когда именно и через какой пункт пропуска его доставили в Украину.

Об этом сообщает издание «Мы — винничане».

В Виннице 13 октября похоронили Анатолия Кашпировского, известного благодаря телевизионным сеансам гипноза в конце 1980-х годов. Прощание состоялось без публичного объявления.

В возрасте 87 лет скончался советский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Читай нас в