В Виннице продолжается досудебное расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений 10-летнему ученику лицея № 34. Правоохранители уже установили всех участников инцидента, произошедшего 9 ноября 2026 года, и опросили родителей детей и сотрудников учебного заведения.

В рамках уголовного производства следователи направили соответствующие запросы в департамент образования Винницкого городского совета и планируют провести опрос детей по специализированной методике «Зеленая комната». В ведомстве подчеркнули, что дело находится на личном контроле руководителя областной прокуратуры, а прокуроры поддерживают постоянный контакт с администрацией лицея и социальными службами.

Также в прокуратуре призвали общественность воздержаться от преждевременных правовых оценок до завершения всех процессуальных действий. Правоохранители подчеркнули, что участниками конфликта являются малолетние дети, не являющиеся субъектами уголовной ответственности, поэтому расследование требует особой взвешенности для защиты интересов каждого ребенка.

По данным «Суспильне Винница», после драки в учебном заведении 10-летнего Тимура Сторчака госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и компрессионные переломы двух позвонков. По словам родителей пострадавшего, их сына избили двое школьников, а директор лицея и несколько сотрудников уже получили выговоры за нарушение процедуры внутреннего расследования инцидента.

Источник: Винницкая областная прокуратура.

Полиция Одесской области возбудила уголовное дело по факту издевательств над 12-летним мальчиком со стороны его односельчан. Правоохранители выявили факт издевательств в ходе мониторинга социальных сетей, где было опубликовано видео с избиением, произошедшим в июле этого года. Сам пострадавший о действиях обидчиков никому не рассказывал.

За год в Украине правоохранители зафиксировали 285 случаев буллинга в учебных заведениях. В течение учебного года полиция в среднем ежемесячно составляла около 32 административных протоколов в связи со случаями травы среди детей.

В Украине возросло количество административных протоколов за издевательства в школах и университетах.

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