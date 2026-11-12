В Одессе и Киеве прошли студенческие конкурсы красоты, приуроченные к годовщинам основания двух университетов, связанных с Сергеем Киваловым.

В Одесской юридической академии титул «Мисс НУ «ОЮА» – 2027» завоевала Мария Панченко. Среди её подарков — iPhone 18 Pro Max, украшения, сертификаты и цветы.

В Киевском университете интеллектуальной собственности и права победила София Журавель. Ей подарили сертификат на поездку в Дубай. Первая вице-мисс Анна Сташок получила поездку в Париж, а вторая вице-мисс Диана Погребняк — в Рим.

Источник: публикации Киевского университета интеллектуальной собственности и права в Instagram.

Минобразования решило вернуть Национальный университет «Одесская юридическая академия» в состав Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

В Лондоне состоялась значимая конференция Международной образовательной корпорации, которая стала важным шагом в развитии образования и науки Украины. Особую роль в ней сыграл посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщил президент Одесской юридической академии, бывший народный депутат-«регионал» Сергей Кивалов на своей странице в Facebook.

Бывший народный депутат Сергей Кивалов получил ранение во время ракетного обстрела Одессы.

Читай нас в