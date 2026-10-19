Во вторник, 20 октября, в Украине ожидается теплая погода с дождями в отдельных регионах

Во вторник, 20 октября, температура воздуха в Украине поднимется до +21°. Осадки прогнозируются в западной части Правобережья и на юге страны, тогда как на остальной территории значительных дождей не ожидается.

«Облачно с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура ночью составит 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 13-18°, в Закарпатье и на юге страны до 21°.

В Киеве и области прогнозируют дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптиков, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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