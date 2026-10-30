В Запорожье мама гуляет с младенцем и детектором дронов в коляске

Но чаще всего с прибором на работу в Космический район ездит муж Екатерины, поскольку угроза ударов по гражданским автомобилям и общественному транспорту там существенно возросла. Из-за этого семья вынуждена постоянно согласовывать, кому детектор нужен больше:

«Если угроза здесь, то муж оставляет прибор нам, а туда едет без него. Если там — берет с собой. За мужа, конечно, переживаем каждый день. Каждый день говорю ему, чтобы он бросил эту работу, потому что она того не стоит».

Однако дроны — не единственная ежедневная опасность. Запорожье регулярно страдает от ударов авиабомбами и баллистическими ракетами. По словам Екатерины, на звуки авиабомб семья уже даже перестала реагировать, но ночные обстрелы баллистическими ракетами остаются самыми страшными:

«Сегодня ночью было очень громко, раздался один взрыв, окна задрожали, и мы вышли в коридор. Очень громко, когда к нам прилетают баллистические ракеты. Баллистика — это очень страшно. Звук взрыва очень страшный».

Женщина добавляет, что её полугодовалый сын уже привык к звукам воздушной тревоги и взрывов и почти не пугается их:

«Реагирует довольно спокойно — и на тревоги, и на взрывы. Когда очень громко, бывает, что обращает внимание, может, немного пугается. Но чтобы сильно — такого я у него не замечала».

Несмотря на постоянное психологическое давление и обстрелы, семья Екатерины Николенко пока остаётся в Запорожье, но чёткую границу для эвакуации всё же имеет:

«Если сюда начнут долетать FPV — тогда мы уедем. Надеемся, что не придется отсюда уезжать никуда. Надеемся, что всё будет хорошо и мы останемся дома», — подытоживает Екатерина.

Об этом сообщает «Суспильне».

В Днепре во время атаки на вокзал погибли трое жителей Запорожья.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.