В Запорожье мама гуляет с младенцем и детектором дронов в коляске
В Запорожье жительница Заводского района Екатерина Николенко выходит на прогулки с шестимесячным сыном, беря с собой детектор дронов. Устройство закреплено на детской коляске и помогает семье следить за угрозами с воздуха.
Детектор стал неотъемлемой частью прогулок после того, как во время одной из них над женщиной завис российский беспилотник. С тех пор Екатерина использует прибор, чтобы лучше контролировать ситуацию и вовремя реагировать на опасность.
Екатерина Николенко — мама троих детей: 16-летней Доминики, 12-летней Полины и 6-месячного Никиты. Женщина рассказывает, что впервые вблизи увидела беспилотник, когда у нее еще не было специального прибора:
«Я вышла на прогулку с ребенком, с коляской. И за нашим домом услышала характерный звук FPV-дрона. Обернулась и увидела беспилотник. Что это был за дрон — я не знаю. Я спряталась под дерево, в тот момент у меня ещё не было этого прибора. Было очень страшно».
После этого случая знакомые одолжили Екатерине детектор дронов. С ним теперь женщине легче воспринимать реальность на улице, ведь он помогает оценивать безопасность пребывания на открытом пространстве и фиксирует работу беспилотников:
«Однажды мы зафиксировали сигнал дома. Не в Запорожье — где-то на подлете к городу. Он был где-то в полях. Видели, что далеко, поэтому более-менее нормально, спокойно», — говорит Екатерина.
Но чаще всего с прибором на работу в Космический район ездит муж Екатерины, поскольку угроза ударов по гражданским автомобилям и общественному транспорту там существенно возросла. Из-за этого семья вынуждена постоянно согласовывать, кому детектор нужен больше:
«Если угроза здесь, то муж оставляет прибор нам, а туда едет без него. Если там — берет с собой. За мужа, конечно, переживаем каждый день. Каждый день говорю ему, чтобы он бросил эту работу, потому что она того не стоит».
Однако дроны — не единственная ежедневная опасность. Запорожье регулярно страдает от ударов авиабомбами и баллистическими ракетами. По словам Екатерины, на звуки авиабомб семья уже даже перестала реагировать, но ночные обстрелы баллистическими ракетами остаются самыми страшными:
«Сегодня ночью было очень громко, раздался один взрыв, окна задрожали, и мы вышли в коридор. Очень громко, когда к нам прилетают баллистические ракеты. Баллистика — это очень страшно. Звук взрыва очень страшный».
Женщина добавляет, что её полугодовалый сын уже привык к звукам воздушной тревоги и взрывов и почти не пугается их:
«Реагирует довольно спокойно — и на тревоги, и на взрывы. Когда очень громко, бывает, что обращает внимание, может, немного пугается. Но чтобы сильно — такого я у него не замечала».
Несмотря на постоянное психологическое давление и обстрелы, семья Екатерины Николенко пока остаётся в Запорожье, но чёткую границу для эвакуации всё же имеет:
«Если сюда начнут долетать FPV — тогда мы уедем. Надеемся, что не придется отсюда уезжать никуда. Надеемся, что всё будет хорошо и мы останемся дома», — подытоживает Екатерина.
Об этом сообщает «Суспильне».
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