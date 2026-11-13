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Новости Украина

В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

UA NEWS 13 Ноября 2026 19:53
В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

В Запорожье из соображений безопасности может быть временно ограничено движение по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом 13 ноября сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.


В областной военной администрации отмечают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.

Водителей просят заранее планировать свои поездки с учётом возможных ограничений и не создавать скопления транспорта у мостов.

В случае перекрытия движения необходимо выбирать объездные пути и строго следовать указаниям полицейских.

«Во время воздушной тревоги не оставайтесь вблизи мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите к ближайшему укрытию», — подчеркнул Михаил Семикин.

Напомним, что в пятницу, 13 ноября, российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. 

Ранее Россия повредила многоэтажку и инфраструктуру Запорожья, пять человек пострадали.

Россияне атаковали Запорожье, ранена женщина и возник пожар.

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