В Запорожье передали в суд дело о хищении более ₴14,5 млн на фортификационных сооружениях

По делу о предполагаемом хищении более 14,5 млн грн бюджетных средств при закупках материалов для фортификационных сооружений в Запорожской области обвинительный акт направлен в суд. Среди обвиняемых — командир воинской части, начальник и офицер отдела государственных закупок, а также двое гражданских лиц.

По данным следствия, в 2024 году фигуранты организовали схему незаконного присвоения бюджетных средств в ходе 19 закупок материалов для обустройства фортификационных сооружений. Речь идет о геотекстиле, стальных канатах, проволоке и металлической сетке.

Для реализации схемы, по версии следствия, использовались подконтрольные предприятия, фиктивные коммерческие предложения и договоры с завышенными ценами.

Роли между участниками были распределены. Командир воинской части осуществлял общее руководство, должностные лица отвечали за документацию и проведение закупок, а гражданские лица организовывали финансовые операции и привлекали предприятия.

Кроме того, по отдельным договорам средства перечислялись ещё до фактической поставки товаров.

По данным следствия, в результате закупок по завышенным ценам государству был нанесен ущерб в размере более 14,5 млн грн.

Из этой суммы, как утверждают правоохранители, 10,5 млн грн были легализованы через счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и обществ. Средства переводились на другие счета, а часть снималась наличными.

Для возмещения причиненного государству ущерба заявлен гражданский иск. Также наложен арест на земельные участки, принадлежащие обвиняемым.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализацию имущества, полученного преступным путем. Уголовные правонарушения квалифицированы по частям 4 и 5 статьи 191 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога и домашнего ареста.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя горсовета Львовской области, ее заместительницы, исполняющей обязанности начальника отдела образования, и заместителя директора предприятия в связи с закупкой некачественного угля для учебных заведений, что привело к убыткам на сумму почти 2,3 млн грн. Кроме того, председателя горсовета обвиняют в получении неправомерной выгоды от подчиненных.

В Киеве перед судом предстанет бывший начальник управления образования Соломенской РГА в связи с закупкой электроэнергии для учебных заведений, повлекшей убытки на сумму более 5,4 миллиона гривен. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

В сентябре 2025 года прокуратура ходатайствовала о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезки и стульев для укрытий по завышенным ценам.

Читай нас в