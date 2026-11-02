В прифронтовом Запорожье 2 ноября официально начинается отопительный сезон. Город заранее подготовил критически важную инфраструктуру к зиме, несмотря на постоянные российские обстрелы и риск отключений электроэнергии.

Для обеспечения стабильной работы системы отопления в городе укрепили подстанции, оснастили котельные и насосы резервным питанием. В случае перебоев с электричеством будут задействованы когенерационные установки и генераторы.

Всего инфраструктура Запорожья насчитывает 158 котельных, 52 когенерационные установки общей мощностью 100 МВт, 29 солнечных электростанций и почти 3000 генераторов.

Федоров подчеркнул, что подготовка к зиме в значительной степени зависит от ответственности региональных властей. По его словам, пример Запорожья доказывает, что даже в 20 километрах от фронта можно обеспечить людей теплом.

Источник: Иван Федоров

В Украине постепенно начинается отопительный сезон. По состоянию на 30 октября уже работают 6 716 котельных, а тепло подано в более чем 2,4 тысячи жилых домов. Отопление также включили почти в 9,7 тысячи учреждений социальной сферы — в частности, в школах, детских садах и больницах.

Напомним, каждый пятый дом в Киеве не готов к отключениям отопления.

Когда в Одесской области начнут включать отопление — пояснение ОВА.

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