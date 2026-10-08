В Запорожье раскрыли сеть вейп-шопов с миллионными оборотами

Трое жителей Запорожья, по данным следствия, организовали незаконную продажу жидкостей для электронных сигарет без соответствующей лицензии.

Продажа осуществлялась через три вейп-шопа в разных районах города и интернет-магазин. За полгода 2026 года подозреваемые, по версии правоохранителей, получили и легализовали более 4,3 млн грн дохода.

В ходе расследования изъяли 3267 единиц готовой продукции, почти 20 тысяч флаконов ароматизаторов, 500 флаконов пропиленгликоля и почти 3 тысячи флаконов глицерина, которые использовались для изготовления жидкостей.

Трём фигурантам сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения и аресте имущества.

Источник: Запорожская областная прокуратура

В Хмельницкой области женщина присвоила почти 8 тысяч евро своей дочери.

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловку мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военного и выманили у неё 54 тысячи долларов.

Читай нас в