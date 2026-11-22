В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ), сообщили начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и пресс-служба АО «Запорожьеоблэнерго».

По информации энергетиков, ограничения были введены по срочному распоряжению НЭК «Укрэнерго» в качестве вынужденной меры для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме. В связи с введением СГАВ по некоторым адресам в регионе возможны отключения электроэнергии вне ранее обнародованных графиков почасовых отключений.

Глава области призвал жителей региона с пониманием отнестись к временным вынужденным ограничениям, необходимым для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Источник: Запорожская областная военная администрация / АО «Запорожьеоблэнерго».

22 ноября из-за российских атак произошли новые отключения электроэнергии в пяти областях Украины. Без электричества частично остались потребители Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областей. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. По состоянию на 22 ноября из-за масштабных повреждений магистральных электросетей передать потребителям необходимый объем электроэнергии пока невозможно. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

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