Катание на замерзших озерах Карпат наносит вред природе и может быть смертельно опасным. Об этом напомнили в Карпатском биосферном заповеднике.

В частности, лезвия коньков оставляют на льду металлическую стружку и следы средств по уходу за обувью. После таяния льда эти загрязнения попадают в воду.

Кроме того, шум и вибрации могут беспокоить редких карпатских и альпийских тритонов, зимующих на дне озера Бребенескул. Оба вида занесены в Красную книгу Украины.

Опасность представляет и сам лед на высоте около 1800 метров: из-за ветра, перепадов температур и подводных источников он может быть неравномерным и ненадежным.

В заповеднике подчеркивают, что катание на коньках на Бребенескуле и других высокогорных водоемах заповедной территории запрещено.

Источник: Карпатский биосферный заповедник.

В высокогорье Карпат 19 ноября резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван Черногорский порывы западного ветра достигают 28 м/с, видимость ограничивает густой туман, а температура воздуха опустилась до -3 °C. Из-за высокой влажности также происходит обледенение.

Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

17 ноября на горе Пип-Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.

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