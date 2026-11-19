В заповеднике объяснили, почему нельзя кататься на коньках на озерах Карпат
Катание на замерзших озерах Карпат наносит вред природе и может быть смертельно опасным. Об этом напомнили в Карпатском биосферном заповеднике.
В частности, лезвия коньков оставляют на льду металлическую стружку и следы средств по уходу за обувью. После таяния льда эти загрязнения попадают в воду.
Кроме того, шум и вибрации могут беспокоить редких карпатских и альпийских тритонов, зимующих на дне озера Бребенескул. Оба вида занесены в Красную книгу Украины.
Опасность представляет и сам лед на высоте около 1800 метров: из-за ветра, перепадов температур и подводных источников он может быть неравномерным и ненадежным.
В заповеднике подчеркивают, что катание на коньках на Бребенескуле и других высокогорных водоемах заповедной территории запрещено.
Источник: Карпатский биосферный заповедник.
В высокогорье Карпат 19 ноября резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван Черногорский порывы западного ветра достигают 28 м/с, видимость ограничивает густой туман, а температура воздуха опустилась до -3 °C. Из-за высокой влажности также происходит обледенение.
Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.
17 ноября на горе Пип-Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.