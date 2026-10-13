В Житомире 24-летнего мужчину взяли под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Прокуроры по делам несовершеннолетних Житомирской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения 24-летнему жителю Житомира в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчине инкриминируется преступление по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что мужчина пригласил 15-летнюю девушку в гости и, угрожая применением физического насилия, заставил её употреблять алкогольные напитки. Затем, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал.
О действиях преступника правоохранителям сообщили сотрудники службы экстренной медицинской помощи. Медиков вызвали подруги девушки, которые забеспокоились из-за ухудшения состояния здоровья несовершеннолетней. Именно тогда потерпевшая и рассказала о том, что произошло.
По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Житомирской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Источник: Пресс-служба Житомирской областной прокуратуры
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