В Житомире 24-летнего мужчину взяли под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Прокуроры по делам несовершеннолетних Житомирской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения 24-летнему жителю Житомира в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчине инкриминируется преступление по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что мужчина пригласил 15-летнюю девушку в гости и, угрожая применением физического насилия, заставил её употреблять алкогольные напитки. Затем, воспользовавшись её беспомощным состоянием, изнасиловал.

О действиях преступника правоохранителям сообщили сотрудники службы экстренной медицинской помощи. Медиков вызвали подруги девушки, которые забеспокоились из-за ухудшения состояния здоровья несовершеннолетней. Именно тогда потерпевшая и рассказала о том, что произошло.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Житомирской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Источник: Пресс-служба Житомирской областной прокуратуры

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил засаду на полицейских с ружьем.

Ранее в Кропивницком задержали мужчину после взрывов гранат и стрельбы.

До этого в Харькове военнослужащий ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта.

Читай нас в