56-летнему руководителю медицинского учреждения сообщили о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды и получении её части. По данным прокуратуры, речь идёт о сумме в 14 тысяч долларов за оформление фиктивной госпитализации и инвалидности.

По данным следствия, к подозреваемому обратился военнообязанный мужчина, у которого были проблемы со здоровьем, за консультацией относительно прохождения медицинского обследования и последующего оформления группы инвалидности.

Должностное лицо, хотя и не являлось медицинским работником, однако в силу службы имело постоянные контакты с врачами, предложил за 14 000 долларов США организовать фиктивную госпитализацию мужчины в стационарные отделения больницы и внесение в его медицинскую документацию ложных сведений о якобы имеющихся заболеваниях и соответствующих диагнозах.

Часть средств мужчина должен был передать сразу, а остальную часть — перед рассмотрением соответствующей экспертной комиссией вопроса об установлении группы инвалидности в случае принятия положительного решения.

Военнообязанный обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

После получения части неправомерной выгоды — 7 000 долларов США — должностное лицо больницы было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 625 тыс. грн.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении УСР в Житомирской области ДСР Национальной полиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Источник: пресс-служба Житомирской областной прокуратуры

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