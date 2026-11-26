В октябре 2026 года украинские торговые центры в среднем 36 часов работали от электрогенераторов. Это составляет 11 % всего рабочего времени за месяц. При этом стоимость электроэнергии, произведенной генераторами, достигла самого высокого показателя с начала года.

Как отмечают в организации, в течение предыдущих шести месяцев отключения электроэнергии в торговых центрах практически не происходили. Однако в октябре отключения снова возобновились.

Для сравнения: в марте 2026 года ТРЦ работали на генераторах лишь 3% рабочего времени, тогда как в октябре этот показатель вырос до 11%.

В октябре средний коммерческий тариф на электроэнергию для торговых центров, с учетом импортной электроэнергии, составил 13,67 грн за кВт·ч с НДС. Это на 5% больше, чем в марте 2026 года.

При этом импортная электроэнергия обходилась торговым центрам значительно дороже, чем электроэнергия украинского производства.

Еще выше была стоимость электроэнергии, произведенной генераторами. Средневзвешенный тариф для арендаторов составлял 30,64 грн за кВт·ч с НДС. Это самый высокий показатель с начала года.

Для сравнения: в марте стоимость электроэнергии, произведенной генераторами, составляла 26,21 грн за кВт·ч.

Таким образом, электроэнергия от генераторов в октябре обходилась торговым центрам в 2,2 раза дороже, чем электроэнергия по коммерческому тарифу.

Об этом говорится в результатах исследования Украинского совета торговых центров (УРТЦ).

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