Участница шоу «Холостяк» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе «Мисс Интернэшнл 2026» в Токио

Финалистка конкурса «Мисс Украина 2025», обладательница титула Miss International Ukraine 2025 и участница 15-го сезона реалити-шоу «Холостяк» Даря Харитонова представит Украину на международном конкурсе красоты Miss International 2026. Соревнование состоится в Японии в ноябре.

Дарья Харитонова — чемпионка мира и Европы по спортивно-бальным танцам. Помимо спортивной карьеры и модельного бизнеса, она развивает собственное дело — бренд одежды. Также девушка работает тренером.

Модель участвует в благотворительных инициативах. В частности, она принимала участие в благотворительном эфире шоу «Танцы со звездами», организованном совместно с Superhumans Center, проекте Ukrainian Women Unity и «Бале храбрых сердец», направленном на поддержку центра протезирования.

После завоевания титула Miss International Ukraine 2025 Харитонова получила возможность представлять Украину на международном конкурсе Miss International.

Международный конкурс красоты Miss International 2026 пройдет с 11 по 27 ноября в Токио (Япония).

За победу будут бороться представительницы разных стран мира, среди которых будет и украинка Дарья Харитонова.

Об этом сообщает Национальный комитет «Мисс Украина».

Ранее участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Екатерина Дойчева, известная под сценическим именем DOICHEVA, выпустила дебютную песню, посвященную своему участию в шоу. Артистка превратила переживания после завершения знакомства с главным героем проекта Вячеславом Кравцовым в танцевальный трек в стиле реггетон.

Бывшая участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Инна Миллер, которая работает косметологом, эмоционально отреагировала на завершение своего участия в проекте с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Напомним, что Сеть взорвал слив участниц нового сезона «Холостяка».



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