Онлайн-СМИ UA.NEWS направило официальный журналистский запрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), чтобы выяснить, как выполняются условия соглашения о признании вины, утвержденного Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) в отношении Артема Шила по делу о завладении средствами АО «Укрзализныця» и легализации незаконных доходов.

Редакция просит уточнить ход выплаты миллионных сумм, возможное участие третьих лиц — в частности, ООО «Интеро», — а также ход выполнения обязательств по раскрытию других коррупционных преступлений.

Поводом для запроса стал приговор ВАКС от 13 октября 2026 года, которым суд утвердил соглашение о признании вины от 28 сентября 2026 года между прокурором САП и Шилом. По условиям соглашения осужденного освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком и установили трехлетний испытательный срок, вместо этого возложив на него ряд финансовых и нефинансовых обязательств.

Финансовые обязательства и роль третьих лиц

В запросе к САП журналисты UA.NEWS просят сообщить, какие именно подразделения или должностные лица контролируют выполнение соглашения и какие меры контроля уже применены после его утверждения судом.

Отдельно редакция интересуется текущим состоянием финансовых обязательств, среди которых возмещение АО «Укрзализныця» 60 млн грн причиненного ущерба; перечисление 80 млн грн благотворительному фонду «Вернись живым»; уплата 204 млн грн штрафа с рассрочкой платежей; выполнение условий относительно специальной конфискации имущества или уплаты его денежного эквивалента.

СМИ просит предоставить суммы и даты фактически осуществленных платежей, размер остатка и сроки уплаты, а также уточнить, осуществлялись ли эти платежи третьими лицами — в частности, ООО «Интеро» — и проверялось ли происхождение этих средств. Кроме того, редакция интересуется этапом исполнения приговора в части специальной конфискации и сохранения арестов имущества.

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Разоблачение преступлений и возможные последствия неисполнения

Что касается обязательств Артема Шила дать показания, разоблачающие других участников преступлений, и в течение двух месяцев раскрыть другое коррупционное правонарушение, находящееся в ведении НАБУ, журналисты просят сообщить конечную дату выполнения этого требования и зарегистрированы ли новые уголовные производства в ЕРДР по результатам предоставленной им информации.

Также UA.NEWS интересуется, фиксировались ли случаи несвоевременного или ненадлежащего выполнения условий соглашения, поступали ли обращения об изменении сроков или порядка их выполнения и какие механизмы реагирования предусмотрены в случае нарушений — в частности, с учётом права прокурора обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора в соответствии со ст. 476 УПК Украины.

Контекст

Объединенное уголовное производство (№ 52025000000000084 от 19.02.2025 и № 52025000000000074 от 14.02.2025) касалось завладения средствами АО «Укрзализныця» и легализации имущества, полученного преступным путем. Действия Артема Шила квалифицировали по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 октября ВАКС утвердил соглашение Шила со следствием. По его условиям, он получил восемь лет лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах. Как пояснил Железняк, соглашение предусматривает несколько финансовых обязательств. Шило должен уплатить штраф в размере 204 млн грн. Эту сумму разрешили выплатить в течение года четырьмя платежами по 51 млн грн ежеквартально. Еще 325,7 млн грн подлежат специальной конфискации вместе с тремя квартирами. Кроме того, соглашение предусматривает возмещение 60 млн грн убытков и перечисление 80 млн грн в фонд «Вернись живым».

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