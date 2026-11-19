Венгерская железнодорожная компания MÁV продлила ограничение движения двух пар пассажирских поездов, которые курсировали по маршруту Будапешт — Мукачево по европейской колее. Отныне поезда будут следовать только до пограничной станции Чоп, а движение на украинском участке до Мукачево приостановлено до отдельного распоряжения.

В компании объяснили это решение соображениями безопасности сотрудников группы MÁV.

На период действия ограничений «Укрзализныця» организовала пересадочное сообщение — пассажиры могут добраться из Чопа в Мукачево и в обратном направлении на пригородных поездах, курсирующих по широкой колее. В то же время ночной поезд по маршруту Будапешт — Мукачево — Киев, сформированный «Укрзализныцей», продолжает курсировать по привычному маршруту без изменений.

Источник: MÁV.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что движение поездов между странами будет приостановлено 17 и 18 ноября. По его словам, российский беспилотник попал примерно в 300 метрах от железнодорожного вокзала Мукачево.

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