Украина тесно взаимодействует с Польшей, чтобы помочь расследовать нарушение польского воздушного пространства во время массированной российской атаки 20 ноября.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что очередное нарушение воздушного пространства Польши (и НАТО) демонстрирует угрозы, которые российская агрессия несет для всей Европы и трансатлантического сообщества.

«В то время как Москва пытается инициировать дискуссии о «новой архитектуре безопасности в Европе», российские ракеты и беспилотники напрямую подрывают существующий порядок безопасности в Европе. Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак», — подчеркнул министр.

Сибига отметил, что, поддерживая потенциал Украины, которая держит первую линию обороны против российской угрозы, союзники защищают своих граждан и собственную безопасность.

Сейчас крайне важно усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и активизировать усилия по достижению мира, подчеркнул глава МИД и выразил солидарность с Польшей и польским народом.

«Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем», — добавил Сибига.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Напомним, что Сибига отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши во время российской атаки.

Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша проверит нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

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