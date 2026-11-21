Президент Украины Владимир Зеленский назвал 15 временно оккупированных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, где украинская сторона предлагает организовать гуманитарные миссии по примеру Олешек.

В частности, в Херсонской области речь идет о девяти населенных пунктах: Раденск, Костогризово, Голую Пристань, Старую Збурьевку, Новую Збурьевку, Гладковку, Великие Копани, Кардашинку и Великую Кардашинку.

Еще шесть населенных пунктов расположены в Запорожской области. Это Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Президент отмечает, что список был передан представителям США. При этом этот перечень будет обновляться и дорабатываться. В частности, необходимо выяснить, сколько людей осталось в том или ином населенном пункте и в каком они состоянии.

Источник: «Суспильне».

Напомним, что в рамках гуманитарной миссии в Олешках подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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