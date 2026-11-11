Украина хочет получить многолетнюю поддержку для содержания 800-тысячной армии после войны

Киев настаивает на как минимум 10 годах финансовой поддержки для украинской армии численностью 800 тысяч военнослужащих после завершения войны. Этот вопрос, по данным AFP, обсуждался в ходе переговоров в Абу-Даби.

Украина стремится к послевоенной поддержке своей 800-тысячной армии в течение как минимум 10 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает AFP.

Вопрос возник на фоне переговоров в Абу-Даби. Главный переговорщик от Украины Рустем Умеров встретился с представителями США, Европы, ЕС и НАТО перед началом трехсторонних переговоров в ОАЭ. В переговорах также принимает участие высокопоставленный генерал США и НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В совместном заявлении европейцы, Украина, Соединённые Штаты и НАТО подтвердили свою «общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности».

Умеров заявил, что приоритетами Украины остаются обеспечение прекращения огня и гарантии безопасности. «Наш народ ждет завершения этой войны», — сказал он.

Министры иностранных дел Украины и Франции в Париже высоко оценили усилия США по достижению «частичного прекращения огня», которое может стать «первым шагом к полному и безусловному прекращению огня».

Украина, пишет издание, также настаивает на послевоенной поддержке своей армии.

«Высокопоставленный украинский источник сообщил AFP, что Украине потребуется не менее 10 лет финансовой поддержки для содержания 800-тысячной армии, способной защититься от любой будущей атаки России», — говорится в публикации.

Москва пытается превратить переговоры о завершении войны в Украине в обсуждение новой архитектуры безопасности Европы. Кремль стремится вернуться к требованиям, которые выдвигали США и НАТО еще в 2021 году, в частности относительно сокращения военного присутствия Альянса в Европе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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