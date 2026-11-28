28 ноября Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о ситуации на фронте, первоочередных потребностях украинских защитников и взаимодействии с союзниками.

Отдельно обсудили поставки средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования, а также договоренности с европейскими производителями в рамках антибаллистической программы FREYJA.

Зеленский заявил, что работа над программой идет по четкому плану, а Украина приближается к созданию эффективной антибаллистической системы.

Также президент анонсировал продолжение программы закупки пикапов для военных в 2027 году и сообщил о предстоящих кадровых назначениях в военной сфере, которые будут проведены совместно с министром обороны и главнокомандующим ВСУ.

Источник: Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые прототипы украинской противоракетной системы FREYJA должны появиться уже этой зимой. В этот же период планируется провести их первые испытания.

Украина обсудила с Канадой присоединение к антибаллистическому проекту FREYJA, цель которого — создать работоспособный прототип системы уже во втором квартале 2027 года. Канадская сторона подтвердила готовность поддерживать эту инициативу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что участниками программы FREYJA уже стали 11 государств. По его словам, Европе необходимо развивать собственное производство противобаллистических ракет и создать независимую систему противоракетной обороны, ведь такими производственными возможностями в мире обладают лишь немногие страны.

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