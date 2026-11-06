Украина не получила от США объяснений относительно использования 400 млн долларов военной помощи

Украина до сих пор не получила от Соединенных Штатов информации о том, как будут использованы 400 млн долларов военной помощи, предусмотренные в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Киев не знает, какие контракты уже заключены или планируются, и на какие именно нужды будут направлены эти средства.

По словам дипломата, украинская сторона неоднократно обращалась за разъяснениями в Министерство обороны США и к представителям НАТО в немецком Висбадене. Однако ответов на свои запросы Киев так и не получил.

«У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО — в частности, от NSATU в Висбадене — относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены», — отметил Сеник.

Дипломат подчеркнул, что 400 млн долларов могли бы помочь обеспечить ряд критически важных потребностей Вооруженных сил Украины.

В частности, речь идет о закупке боеприпасов, материально-техническом обеспечении и поддержке эксплуатации истребителей F-16.

«Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства», – добавил он.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии Суспильному.

Напомним, Испания выделит Украине 437 млн евро на военную поддержку. О новом пакете помощи сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

До этого Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

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