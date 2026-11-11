Украина ожидает поставку первых истребителей Gripen в январе-феврале 2027 года, — Зеленский

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в январе-феврале 2027 года. В частности, эти самолеты планируется использовать для уничтожения российских ударных беспилотников типа «Шахед».

По словам главы государства, Украина также нуждается в дополнительных американских истребителях F-16, поскольку значительная часть имеющихся самолетов находится на ремонте.

«Но они хороши, быстры, они способны уничтожать реактивные шахеды. Мы используем их, и мы благодарны странам, которые нам их предоставили: Дании, Норвегии. В переговорах со Швецией мы поднимаем вопрос о Gripen», — отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители могут прибыть в Украину в январе или феврале, скорее всего — в феврале.

«Мы поднимаем вопрос о том, что они нам нужны как можно скорее. Но работа продолжается. Посмотрим, как Gripen будут действовать против беспилотников. Мы рассчитываем на них», — добавил он.

Таким образом, Украина ожидает усиления авиационного компонента противовоздушной обороны и рассчитывает задействовать Gripen, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ.

24 августа министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что шведские истребители Gripen готовятся защищать украинское небо. Украина и Швеция обсудили график реализации договоренностей относительно самолетов и дальнейшее сотрудничество в области обороны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные летчики вскоре освоят шведские истребители Gripen E. Подготовка пилотов в Швеции в настоящее время проходит значительно быстрее, чем ожидалось.

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