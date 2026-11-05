Украина получит от ЕС почти 1 млрд евро на поддержку энергетического сектора в зимний период

Европейский Союз выделил почти 1 миллиард евро в рамках зимнего пакета поддержки энергетики Украины. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что общий объем финансовых ресурсов, направленных Евросоюзом в украинский энергосектор с начала полномасштабного вторжения, достиг около 4 млрд евро.

По словам дипломата, новый зимний пакет включает поддержку ликвидности ключевых предприятий, в частности «Укрэнерго», содействие закупке газа, развитие возобновляемой энергетики, ремонт поврежденной инфраструктуры и усиление пассивной защиты объектов.

Гуманитарное направление помощи предусматривает финансирование уязвимых домохозяйств вблизи линии фронта, а также передачу более 11 тысяч генераторов и дополнительного оборудования.

Источник: Матернова в интервью «Укринформу».

Европейский Союз выделил Украине ещё 1,24 млрд евро на оборонные нужды. Средства будут направлены, в частности, на дроны, перехватчики, боеприпасы для беспилотников и ракеты украинского производства. Общий объем оборонного финансирования Украины по этой программе уже приблизился к €13 млрд.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении Киеву дополнительных 2 миллиардов гривен для подготовки к отопительному сезону. Средства будут направлены на защиту энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильного теплоснабжения зимой.

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