Украина получит новые средства защиты от шахидов через полтора-два месяца — Зеленский

Украина реализует три специализированных оборонных проекта, первый из которых даст практические результаты в защите украинских городов от беспилотников типа «Шахед» уже через полтора-два месяца. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам международных встреч в Норвегии.

Глава государства отметил последовательную поддержку Норвегии в укреплении второго проекта — антибаллистической системы FREYJA. Третья инициатива касается развития средств противовоздушной обороны и спутниковой связи, подробности которой будут объявлены позднее.

Источник: Интерфакс-Украина.

Украина лишилась доступа к Starlink из-за сбития реактивных «Шахедов», — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопросы, важные для защиты жизни украинцев, в частности поставки средств перехвата баллистических ракет, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

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