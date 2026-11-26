В четверг, 26 ноября 2026 года, в государственный бюджет Украины поступило 450 млн долларов от Всемирного банка при поддержке правительства Японии. Средства предназначены для двух направлений: развития малого и среднего бизнеса и подготовки проектов восстановления страны. Финансирование было предоставлено после того, как Украина выполнила установленные условия и подтвердила результаты перед Всемирным банком.

Финансирование поступило в рамках двух программ — RISE и SURGE. Каждая из них предусматривает 225 млн долларов, но средства будут направлены на разные нужды. О поступлении средств сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, обе программы работают по принципу финансирования по результатам. То есть Украина получает средства не просто после подписания соглашений, а после выполнения конкретных показателей, которые проверяет Всемирный банк.

В общей сложности из 450 млн долларов 415 млн — это займы Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии. Еще 35 млн долларов поступили в виде кредита Международной ассоциации развития. Обе организации входят в Группу Всемирного банка.

225 млн долларов направят на поддержку бизнеса

Первая часть финансирования — 225 млн долларов — поступила в рамках программы RISE. Ее цель — помочь украинским предпринимателям, улучшить условия для работы компаний и расширить возможности выхода украинских товаров и услуг на международные рынки. Из этой суммы 190 млн долларов — заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии Японии. Еще 35 млн долларов предоставила Международная ассоциация развития.

Чтобы получить эти средства, Украина должна была подтвердить выполнение ряда важных условий. Всемирный банк проверил результаты и подтвердил достижение установленных показателей. В частности, 20 тысяч предпринимателей и компаний получили финансирование или услуги в рамках обновленных государственных программ поддержки бизнеса. Речь идет об инструментах, которые должны помочь предприятиям развиваться, модернизировать производство и продолжать работу в условиях войны.

Еще один показатель касается цифровых услуг для предпринимателей. Через электронную систему «еДозвіл» было подано 100 тысяч заявок. Эта платформа помогает бизнесу оформлять разрешительные документы онлайн, без лишних походов в учреждения и бумажной волокиты.

Также представители 500 компаний прошли обучающие программы по стандартам продукции, соответствующим требованиям Европейского Союза. Это важно для украинских производителей, которые хотят продавать товары на европейском рынке. Чтобы выйти на него, предприятиям необходимо соблюдать установленные правила в отношении качества, безопасности и производства продукции.

По словам Сергея Корецкого, программа RISE призвана усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса и открыть для украинских предприятий больше возможностей на внешних рынках.

Еще 225 млн долларов — на восстановление Украины

Вторая часть финансирования — также 225 млн долларов — поступила в рамках программы SURGE. В отличие от RISE, она сосредоточена не на поддержке отдельных предприятий, а на том, как государство планирует и финансирует восстановление страны. Средства были предоставлены в форме займа Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии.

Главная задача SURGE — помочь Украине создать понятную систему управления средствами, направляемыми на восстановление. Речь идет о том, чтобы государственные и местные органы власти могли лучше определять приоритеты, готовить проекты и контролировать использование средств.

Премьер-министр пояснил, что программа предусматривает улучшение управления публичными инвестициями и укрепление потенциала органов власти на всех уровнях. «Речь идет о более эффективном управлении государственными инвестициями, укреплении потенциала на государственном и местном уровнях в области планирования и реализации проектов восстановления», — отметил Сергей Корецкий.

Отдельное направление программы — климатически ориентированное восстановление. Это означает, что при восстановлении необходимо учитывать не только скорость и стоимость работ, но и долгосрочную устойчивость инфраструктуры, энергоэффективность и воздействие на окружающую среду. Например, при восстановлении общин важно заранее оценивать, насколько эффективно будут использоваться ресурсы, будут ли новые объекты соответствовать современным требованиям и смогут ли они выдержать будущие вызовы. Такой подход должен помочь избежать ситуаций, когда поврежденную инфраструктуру восстанавливают без учета ее дальнейшей надежности.

Программа SURGE действует в Украине с ноября 2024 года. Она предусматривает изменения в управлении государственными финансами и помогает органам власти готовить и реализовывать проекты восстановления.

Как работает финансирование по результатам

Обе программы используют механизм Program-for-Results — финансирование, привязанное к конкретным результатам. Его суть в том, что деньги выделяются после выполнения согласованных показателей, а не только на основании планов или обещаний. Для Украины это означает, что Всемирный банк проверяет, выполнены ли условия программ. В случае с RISE среди таких условий — поддержка предпринимателей, работа системы «еДозвіл» и обучение компаний стандартам продукции. Для SURGE важны изменения в управлении государственными финансами и подготовке проектов восстановления.

В Министерстве финансов отметили, что средства по обеим программам уже поступили в общий фонд государственного бюджета. Ожидается, что реализация RISE поможет развивать предпринимательство и укрепить конкурентоспособность украинских компаний, а SURGE — сделать использование средств на восстановление более эффективным. Таким образом, полученные 450 млн долларов должны поддержать сразу два важных направления: работу украинского бизнеса и подготовку страны к масштабному восстановлению. Финансирование стало возможным благодаря сотрудничеству со Всемирным банком и гарантиям правительства Японии. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Сергей Корецкий.

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