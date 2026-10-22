Украина получила доступ к агентству НАТО для закупки оружия и боеприпасов, — Financial Times

Украина получила разрешение на закупку оружия, боеприпасов и военного оборудования через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA). Этот механизм помогает странам Альянса осуществлять оборонные закупки быстрее и на более выгодных условиях.

NSPA координирует оборонные контракты, организует совместные закупки и обеспечивает логистическую поддержку. Доступ к её механизмам позволяет Украине привлекать более широкий спектр ресурсов и возможностей для обеспечения потребностей Сил обороны.

Операционный директор NSPA Жаклин Борсбум в комментарии Financial Times объяснила, какие преимущества получит Украина от такого решения.

«Это дает Украине возможность использовать более структурированный механизм для привлечения широкого спектра наших возможностей, в частности экспертизы в сфере закупок, услуг поддержки и доступа к уже налаженной промышленной базе», — сказала Жаклин Борсбум.

Как отмечает Reuters, решение о доступе Украины к закупочному агентству НАТО было принято на фоне ухудшения отношений Киева с США.

Использование механизмов NSPA может расширить возможности Украины в сфере оборонных закупок, в частности благодаря совместным контрактам, налаженным цепочкам поставок и логистической поддержке.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Напомним, США предложили Украине гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора. По словам президента Владимира Зеленского, специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф должен передать эти предложения российскому руководству во время визита в Санкт-Петербург 21 октября. В то же время детали возможных гарантий пока не раскрываются, а Москва и Вашингтон официально не прокомментировали заявление украинского президента.

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить присутствие в Чёрном море дополнительными патрульными самолётами, радиолокационными системами и беспилотниками.

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