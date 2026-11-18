Посольство Украины в Армении доставило в Министерство иностранных дел Украины 12 инверторных генераторов. Оборудование будет передано прифронтовым и пострадавшим от российских атак регионам.

Отмечается, что генераторы, которые также называют мини-электростанциями, были приобретены в рамках инициативы министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги WarmthForUkraine.

В состав гуманитарного груза, помимо генераторов, вошли ноутбуки, лазерные принтеры и рождественские подарки для детей.

Инициатива была реализована при содействии Армянского общества Красного Креста.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Кроме того, Европейский Союз мобилизует 500 генераторов из резервов rescEU, а также поможет доставить в Украину плавучие мосты и автобусы для поддержки в преддверии зимы.

Германия передаст Украине новые радары, которые помогут лучше контролировать воздушное пространство и станут частью будущей системы противовоздушной обороны «Фрея». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Он также подтвердил, что Берлин продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot и комплексы IRIS-T.

Читай нас в