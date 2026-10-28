Украина получает в среднем всего 12 ракет для Patriot в месяц, — Зеленский

В 2026 году Украина будет получать в среднем всего 12 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot ежемесячно. В то же время потребности украинской ПВО значительно превышают эти объемы, поэтому президент Владимир Зеленский ежедневно занимается поиском дополнительных ракет у партнеров.

По словам Владимира Зеленского, в рамках программы PURL Украина закупает в США различные виды вооружения, в частности боеприпасы для F-16, ракеты для HIMARS, а также перехватчики для систем Patriot и AIM.

Президент отметил, что европейские партнеры оплачивают соответствующие закупки, а оборудование и боеприпасы поступают в Украину. Однако поставки ракет для Patriot остаются серьезным вызовом.

«Программа PURL предусматривает много разных вещей: 20-миллиметровые снаряды для F-16, HIMARS, а также «Пэтриоты» и AIM. Мы многое покупаем в США. Европа заплатила, всё поступило, и всё было хорошо. Но в некоторых случаях, особенно с «Петриотами», это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем — вот что мы получим в 2026 году», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что поиск ракет для украинской противовоздушной обороны стал одной из его повседневных задач. По его словам, даже небольшие поставки от партнеров имеют значение для защиты украинцев от российских баллистических ракет.

«И когда принимается положительное решение с той или иной страной, мне дают 5, 10, 20 или 2 ракеты — я очень благодарен. Я сегодня живу в таких условиях, когда постоянно — каждую неделю — нужно собирать новые партии, новые ракеты, новую защиту. Нам это нужно каждый день — спасать жизни наших людей от «русских» баллистических ракет. Нам нужно одобрение от Соединенных Штатов. Вот и все», — отметил президент.

Владимир Зеленский также рассказал о трудностях с поставками перехватчиков из США и других стран. По его словам, часть документов относительно американских поставок уже подписана, однако имеющихся объемов недостаточно для покрытия потребностей Украины.

«Итак, именно на столе министра Хегсета лежат некоторые документы, которые он подписал, и, возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Это потому, что есть пакет от Соединённых Штатов, включающий 12 ракет, и он его подписал. Прекрасно. Но я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях.

Когда мы беседовали с президентом Трампом в Нью-Йорке, я попросил его: «Дайте мне зимний пакет». Я сказал ему: «Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас». Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то мы не будем наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

А он спросил меня, где их взять. И я сказал ему, у каких стран они есть. А он ответил, что они приложат все усилия, но им нужны ракеты, потому что у них их не так много», — рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина за месяц израсходовала 35 ракет, тогда как в рамках одного американского пакета предусмотрено 12. Еще 23 ракеты он нашел благодаря другим каналам поставок.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны дополнительные решения партнеров о передаче ракет-перехватчиков, чтобы обеспечивать защиту от российских баллистических атак и сохранять жизни людей.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Напомним, Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хэгсета, необходимой для поставки ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Президент Владимир Зеленский поручил повторно обсудить этот вопрос с американской стороной.

Президент поручил обеспечить своевременную коммуникацию между Министерством иностранных дел, Министерством энергетики и другими задействованными структурами по вопросу пополнения запасов оборудования.

Ранее Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на годы.

Между тем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

На этом фоне Польша отказалась передать Украине ракеты для систем Patriot.

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