Украина первой в мире приступила к системной разработке БПЛА для спасения раненых

Министерство обороны Украины при поддержке оборонного кластера Brave1 приступило к развитию нового направления военно-технических разработок — тяжелых воздушных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для эвакуации раненых военнослужащих из районов, где наземная эвакуация затруднена или невозможна. Об этом 28 октября сообщило оборонное ведомство Украины.

Потребность в воздушной эвакуации возникла из-за массового применения FPV-дронов и минирования путей, что ограничивает эффективность наземных роботизированных комплексов по скорости транспортировки тяжелораненых.

В октябре состоялась первая в мире успешная боевая операция с применением гексакоптера Heavy Shot «Аюдаг-6» (30-я отдельная механизированная бригада), который эвакуировал пехотинца на расстояние более 15 км. Специализированный дрон StarGate, оснащенный медицинским модулем с носилками, грузоподъемностью до 150 кг и искусственным интеллектом для навигации в условиях подавления GPS, впоследствии успешно осуществил две эвакуации бойцов 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 из «серой зоны» вблизи границы с РФ.

Базовые технические требования к эвакуационным БПЛА Brave1 были разработаны совместно с военными в 2024 году: грузоподъёмность от 130 кг, дальность полёта от 15 км с грузом и минимум три альтернативных канала связи для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Источник: Министерство обороны Украины.

Ранее в Харьковской области Силы обороны Украины впервые за время войны провели воздушную эвакуацию раненого непосредственно с поля боя. На Купянском направлении с помощью крупного беспилотника удалось вывезти с позиции 49-летнего военнослужащего Константина, который лишился обеих ног. Производитель беспилотника Gurzuf Defence сообщил, что военный провёл почти полтора года на опасной боевой позиции. Попытка добраться до него обычными способами создавала смертельную опасность для спасательной группы.

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