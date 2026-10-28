Украина подготовила к зиме почти 99 % жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры

Уровень готовности жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Украины к зимнему периоду составляет 98,6 %. Вопросы подготовки населенных пунктов к холодам обсуждались на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провело Министерство инфраструктуры.

«Провело заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сосредоточились на подготовке общин к зиме, резервном теплоснабжении Киева, обеспечении населения качественной питьевой водой и реагировании на последствия российских атак», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день общая готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры к зиме составляет 98,6%. Особое внимание уделяется готовности коммунальных и аварийных служб, запасам топлива и оборудования для аварийных ремонтов.

Отдельно был рассмотрен вопрос резервного теплоснабжения столицы. Агентство восстановления строит в Киеве шесть резервных котельных. В ходе заседания были определены шаги по их использованию в случае чрезвычайной ситуации: техническое обследование, подготовка подключений к сетям, обучение персонала и урегулирование порядка эксплуатации.

Еще один приоритет — бесперебойное водоснабжение и качество питьевой воды. Как подчеркнул Калашник, водоканалы должны быть готовы к усиленной очистке воды в случае загрязнения источников или повреждения инфраструктуры. Для этого необходимы запасы реагентов, лабораторный контроль, резервное питание и отработанные схемы аварийного водоснабжения населенных пунктов.

Об этом в Telegram сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Напомним, что Зеленский раскритиковал Кличко за задержку с подготовкой к зиме.

Киев выполнил более 60% мероприятий, предусмотренных планом устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают до декабря, сообщил мэр Виталий Кличко.

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