Украина подтвердила готовность к трехсторонним переговорам с США и РФ в ОАЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами МИД Финляндии и Норвегии подтвердил готовность украинской стороны к участию в трехсторонней встрече Украина–США–РФ на уровне переговорных команд, которая запланирована на ноябрь в Абу-Даби.

По словам чиновника, встреча будет посвящена вопросам безопасности, в том числе возможности частичного прекращения огня, восстановлению безопасности судоходства в Чёрном море и защите энергетической инфраструктуры перед зимним периодом.

В то же время Андрей Сибига подчеркнул необходимость организации прямой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина для решения наиболее острых вопросов, отметив: «Важно отметить, что переговорные команды встречались уже несколько раз в прошлом, и порой создавалось ощущение, что мы снова и снова возвращались к одним и тем же вопросам, потому что, на мой взгляд, уровня этой группы, при всем уважении к её участникам, недостаточно для обсуждения самых острых вопросов. Именно поэтому всё-таки нужна также встреча на уровне Зеленского и Путина. И нам есть что предложить». Визит состоялся на фоне переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля, в ходе которых они призвали РФ к деэскалации и прекращению атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России состоится в начале ноября.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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