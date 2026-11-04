Украина рассчитывает приступить к предварительному закрытию первых переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз в 2027 году. Завершить переговорный процесс страна планирует к концу 2028 года.

Об этом заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. По его словам, Украина уже добилась значительного прогресса по ряду направлений, в частности в сфере торговли, финансовых услуг, цифровой трансформации, сельского хозяйства, энергетики, налогообложения, образования и науки.

Эти направления, по оценке дипломата, в настоящее время имеют самый высокий уровень готовности, поэтому их предварительное закрытие может начаться уже в следующем году.

В то же время Украине необходимо сосредоточиться на реформах в сфере правосудия и правоохранительных органов. Правительство планирует в течение 2027 года принять основной массив законодательства по всем переговорным разделам.

После этого Еврокомиссия должна оценить проделанную работу, а на основе ее выводов начнется подготовка проекта договора о вступлении Украины в ЕС.

Ченцов назвал завершение переговоров в 2028 году амбициозной, но достижимой целью.

Источник: Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.

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