Украина планирует приступить к завершению переговоров по отдельным кластерам с ЕС в 2027 году
Украина рассчитывает приступить к предварительному закрытию первых переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз в 2027 году. Завершить переговорный процесс страна планирует к концу 2028 года.
Об этом заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. По его словам, Украина уже добилась значительного прогресса по ряду направлений, в частности в сфере торговли, финансовых услуг, цифровой трансформации, сельского хозяйства, энергетики, налогообложения, образования и науки.
Эти направления, по оценке дипломата, в настоящее время имеют самый высокий уровень готовности, поэтому их предварительное закрытие может начаться уже в следующем году.
В то же время Украине необходимо сосредоточиться на реформах в сфере правосудия и правоохранительных органов. Правительство планирует в течение 2027 года принять основной массив законодательства по всем переговорным разделам.
После этого Еврокомиссия должна оценить проделанную работу, а на основе ее выводов начнется подготовка проекта договора о вступлении Украины в ЕС.
Ченцов назвал завершение переговоров в 2028 году амбициозной, но достижимой целью.
Источник: Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов
Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.
13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.
Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.