Украина поместила семена в арктическое хранилище на случай Судного дня

Украина передала во Всемирное хранилище семян на архипелаге Шпицберген (Норвегия) 773 образца семян десяти сельскохозяйственных культур, среди которых тритикале, ячмень, гречиха, просо, горох, белый люпин, вика посевная, горчица сарептская, люцерна и клевер. Это вторая передача украинского генетического материала на Шпицберген и первая с начала полномасштабного российского вторжения.

В целом в арктическое хранилище уже переданы материалы, составляющие около 10% всей национальной коллекции семян Украины, которая насчитывает более 154,3 тысячи образцов. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подчеркнул, что в условиях войны сохранение дублетной коллекции является гарантией защиты уникальных достижений украинских селекционеров и составной частью национальной и глобальной продовольственной безопасности.

Эвакуация и сохранение коллекции состоялись по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), при финансовой поддержке Европейского Союза, а также в сотрудничестве с НААН Украины, Crop Trust, NordGen и Международным договором о генетических ресурсах растений, к которому Украина официально присоединилась в августе 2026 года. В рамках этого проекта 51 тысячу образцов перевезли в западные регионы Украины, где в конце 2025 года был открыт постоянный дублетный центр.

Источник: МИД Украины в Telegram.

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