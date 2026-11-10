Украина уже разработала план, который должен помочь пережить зиму и справиться с возможными перебоями в электроснабжении. Он предусматривает укрепление энергетической инфраструктуры, защиту мостов через Днепр и поддержку людей, которые могут остаться без света.

По словам главы государства, подготовка к зиме охватывает сразу несколько направлений. Одно из главных — защита энергетической инфраструктуры, которая может стать целью российских атак. Украина также готовится к ситуациям, когда из-за повреждений энергетических объектов в городах будут возникать перебои с электричеством. Особое внимание уделяется крупным мостам через Днепр. Речь идет о переправах в городах, где они имеют важное значение для движения транспорта и сообщения между районами. По словам Зеленского, их также планируют укреплять, чтобы подготовить к возможным угрозам.

Еще одна часть плана касается обеспечения городов дизельным топливом. Оно необходимо, в частности, для работы резервных источников питания и поддержания критически важных служб в случае перебоев с электроэнергией. В то же время президент не уточнил, о каких именно объемах топлива идет речь и как его будут распределять. Также власти планируют помогать людям, которые могут столкнуться с длительными отключениями света. Речь идет о подготовке к ситуациям, когда электроснабжение будет нестабильным или временно отсутствовать. Конкретные механизмы такой помощи президент пока не раскрыл.

«План по укреплению энергетической инфраструктуры и мостов, обеспечению дизельным топливом, а также о том, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электроснабжением», — пояснил Владимир Зеленский. Таким образом, зимняя подготовка предусматривает не только защиту энергетических объектов от атак, но и меры на случай возможных перебоев в работе инфраструктуры. В то же время подробный перечень запланированных работ, сроки их выполнения и объемы финансирования пока не озвучивались. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в Дании.

В Киевской области усилят режим светомаскировки, чтобы затруднить российским войскам обнаружение целей во время воздушных атак. Новые меры должны охватить бизнес, коммунальные объекты и жилой сектор. Соответствующее поручение было дано после заседания Совета обороны области.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило 7 ноября, что организует инженерную защиту 9 объектов критической инфраструктуры «Киевводоканала».

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