Украина намерена завершить переговоры по 7 главам о вступлении в ЕС в первой половине 2027 года — Корецкий

Украина намерена создать условия для предварительного закрытия 7 из 35 разделов переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз в первой половине 2027 года, во время председательства Литвы в Совете ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на Euronews EU Enlargement Summit.

Глава правительства подчеркнул, что Киев стремится получить положительную оценку промежуточных критериев как можно раньше в 2027 году, а до конца 2026 года рассчитывает открыть два новых переговорных кластера. Ключевыми приоритетами повестки дня остаются судебная реформа, борьба с коррупцией и реформирование государственного управления.

Для ускорения достижения установленных критериев в рамках базового переговорного блока «Основы» правительство активно сотрудничает с Верховной Радой и создало совместную рабочую группу с Европейской Комиссией.

Источник: «Суспильне».

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом трех переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

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