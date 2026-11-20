20 ноября после российских ударов во многих регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Несмотря на это, страна продолжает поставлять электроэнергию в Европу. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что проблема сейчас заключается не в нехватке произведенной электроэнергии, а в возможности доставить ее потребителям.

После масштабной российской атаки 20 ноября аварийные отключения света ввели во многих областях Украины. Особенно сильно они затронули западные регионы. В то же время украинская энергосистема не испытывает дефицита электроэнергии, а её экспорт в европейские страны продолжается.

По его словам, сейчас в Украине производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности потребителей. Основная проблема заключается в другом: из-за повреждений энергетической инфраструктуры электроэнергию не всегда удается передать туда, где она нужна. «На данный момент мы не можем говорить о каком-либо дефиците в системе. Мы продолжаем говорить о том, что электроэнергии в системе достаточно. То есть генерации достаточно — проблема не в генерации, проблема в передаче и распределении электроэнергии», — пояснил Рябцев.

Эксперт подтвердил, что Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Европу. В то же время он подчеркнул, что прекращение поставок за границу не означает, что в регионах, где действуют отключения, автоматически станет больше света.

Рябцев пояснил, что экспорт позволяет украинским электростанциям продолжать работу. Если прекратить продажу электроэнергии за границу, часть генерации придется сокращать или останавливать отдельные мощности. Вместо этого сейчас Украина может продавать излишки электроэнергии европейским потребителям по рыночным ценам. «Экспорт — это альтернатива остановке станций. Зачем останавливать станции или сокращать выработку (еще больше, в дополнение к сокращению выработки на АЭС), если есть возможность продать электроэнергию? Мы поставляем ее в Европу по рыночной цене», — отметил эксперт.

Почему в Украине отключают свет, если электроэнергии достаточно

Проблема с электроснабжением связана не только с тем, сколько электроэнергии производят украинские станции. Важно также, могут ли магистральные сети и распределительные подстанции передать её в конкретные города и населённые пункты.

После российских ударов часть энергетической инфраструктуры была повреждена. Из-за этого даже при достаточном количестве произведенной электроэнергии отдельные регионы могут оставаться без стабильного снабжения. Именно поэтому энергетикам приходится вводить аварийные отключения.

Что известно о ситуации в энергосистеме

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев ранее сообщал, что у Украины наблюдается избыток электроэнергии в дневные часы. Из-за этого энергетикам приходится снижать мощность атомных электростанций. В периоды, когда производство превышает внутреннее потребление, избыток электроэнергии могут поставлять в Европу.

В то же время 20 ноября российские войска вновь атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, под ударом оказались объекты тепловой генерации, обеспечивающие электроэнергией западные области, а также распределительные подстанции «Укрэнерго». Эти атаки затруднили работу энергосистемы и стали одной из причин аварийных отключений в регионах. Энергетики продолжают оценивать последствия ударов и восстанавливать поврежденное оборудование.

В период со 2 по 8 ноября Украина увеличила экспорт электроэнергии на 40,5% — до 61,4 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущей неделей. В это время в некоторых регионах действовали графики отключений.

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