Украина инициировала проведение гуманитарных операций ещё в 10 населённых пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей по примеру эвакуационной миссии, состоявшейся в Олешках.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с дипломатической командой, руководителями разведки, СБУ и Главнокомандующим ВСУ.

Во время встречи главе государства доложили о ходе гуманитарной операции в Олешках и оказании необходимой помощи украинским гражданам, которых уже удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

По словам президента, вопрос организации аналогичных гуманитарных коридоров и миссий в десяти определенных населенных пунктах украинская переговорная группа в ближайшее время будет обсуждать с американскими посредниками.

Источник: Зеленский в Facebook.

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