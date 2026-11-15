Украина протестует против хоккейного матча с участием российских чиновников в Израиле

Посольство Украины в Израиле обратилось к министру культуры и спорта страны Мики Зоару в связи с хоккейным матчем с участием российских спортсменов и высокопоставленных чиновников. Встреча запланирована на 15 ноября в городе Ашдод и посвящена 35-й годовщине восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Украинская сторона опасается, что Москва воспользуется спортивным мероприятием для улучшения своего международного имиджа, а среди ожидаемых участников числится подпадающий под санкции депутат российской Госдумы Вячеслав Фетисов.

Украинское посольство направило официальное письмо протеста министру Мики Зоару. В нем дипломаты просят израильские власти проверить обстоятельства проведения матча, личности его участников, организаторов и источники финансирования.

Мероприятие носит название «Легенды хоккея России против звезд Израиля». Его запланировано провести 15 ноября в 20:00 на ледовой арене Blue Ice Arena в Ашдоде. В целом мероприятие продлится с 18:30 до 22:00. Оно посвящено 35-й годовщине восстановления полноценных дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Среди ожидаемых участников — Вячеслав Фетисов. Он бывший профессиональный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и действующий депутат Государственной думы РФ. Фетисов находится под международными санкциями, в частности со стороны ЕС, США и Украины. Его имя внесено в украинскую базу данных лиц, связанных с российской агрессией. Именно возможное участие Фетисова стало одним из главных поводов для обращения украинских дипломатов к израильским властям.

Чего требует украинское посольство

Письмо подписал Геннадий Брескаленко, заместитель главы украинской дипломатической миссии в Израиле. В документе отмечается, что участие известных представителей России в публичном мероприятии вызывает серьезную озабоченность Украины.

Дипломаты напоминают, что Россия продолжает войну против Украины, атакует мирные города, убивает мирных жителей и разрушает критически важную инфраструктуру. Поэтому проведение мероприятия с участием российских высокопоставленных чиновников в таком формате, по мнению украинской стороны, имеет не только спортивное, но и политическое значение.

В обращении посольство выразило «глубокую озабоченность и решительное несогласие» с проведением матча в запланированном формате. Украинские дипломаты просят израильские власти проверить все обстоятельства ещё до начала игры. В частности, посольство хочет, чтобы компетентные органы Израиля проверили:

личности организаторов и спонсоров мероприятия;

источники финансирования матча;

возможные связи организаторов и участников с российскими государственными структурами;

санкционный статус приглашенных российских представителей;

возможные дипломатические и правовые последствия проведения такого мероприятия.

Отдельно украинская сторона просит убедиться, что матч не станет способом обойти международные санкции, провести запрещенные финансовые операции или осуществить иную деятельность, противоречащую израильскому законодательству.

В то же время в посольстве не утверждают, что само присутствие лица, подпадающего под санкции, на спортивном мероприятии автоматически нарушает закон Израиля. Дипломаты подчеркивают необходимость проверить возможные правовые последствия и обстоятельства участия таких людей.

Почему Киев опасается российской пропаганды

Главная обеспокоенность Украины связана с тем, как Россия может использовать матч в своих политических целях. По мнению украинских дипломатов, Москва регулярно использует спортивные и культурные мероприятия, чтобы улучшить свой международный имидж, продвигать политические послания и создавать впечатление возвращения к нормальным отношениям с другими странами.

В данном случае Кремль может преподнести хоккейную встречу в Израиле как доказательство того, что международная изоляция России ослабевает. Особенно с учетом того, что мероприятие посвящено восстановлению дипломатических отношений между двумя государствами. Украинское посольство также обращает внимание на то, как это событие могут освещать российские государственные СМИ. Они могут использовать фотографии, видео и результаты матча для демонстрации якобы нормальных отношений России с Израилем.

Дипломаты опасаются, что даже обычная спортивная встреча может стать площадкой для легитимизации представителей российского политического истеблишмента. При этом Москва сможет преподнести участие своих высокопоставленных чиновников как признак возвращения к международной жизни. В письме подчеркивается, что такой информационный эффект будет особенно болезненным для украинцев, которые ежедневно сталкиваются с последствиями российской агрессии.

Требует ли Украина отменить матч

Обращение к израильскому министру было направлено после встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Мики Зоаром, которая состоялась 28 июля. При этом украинская сторона отдельно подчеркивает, что не выступает против международных спортивных встреч как таковых. Возражения касаются конкретных участников матча и возможного использования этого события в целях российской пропаганды.

Посольство не выдвигает прямого требования отменить игру. Вместо этого дипломаты просят израильские власти проверить организаторов, финансирование, участников и возможные последствия мероприятия, а также принять меры в рамках своих полномочий.

Для Киева этот вопрос имеет особое значение в связи с продолжающейся войной и усилиями Украины по сохранению международного давления на Россию. Украинская сторона опасается, что проведение такого матча с участием российских высокопоставленных чиновников может стать для Москвы ещё одним способом продемонстрировать якобы ослабление международной изоляции. Именно поэтому посольство призывает Израиль внимательно отнестись к ситуации и не допустить, чтобы спортивное событие стало инструментом российского политического влияния. Об этом сообщает израильское издание Maariv.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила запрет на участие в соревнованиях для сборных России и Беларуси на сезон 2024/25.

Читай нас в