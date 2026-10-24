Украина начинает процесс вступления в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

Руководящий комитет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA) поддержал начало процесса присоединения Украины к этой организации.

По его словам, «следующим шагом станет оценочная миссия Агентства, которая проанализирует ядерный сектор Украины, наши технические возможности, а также институциональную и правовую базу. По результатам миссии и дальнейших решений государств-членов Украина может стать следующим членом NEA».

«Имел честь обратиться к участникам заседания и изложить видение Украины относительно дальнейшей работы с Агентством. Благодарен генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корманну и генеральному директору NEA Уильяму Магвуду за поддержку Украины и содействие нашему продвижению к членству», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что «вступление в NEA — важный шаг на пути к полноправному членству в ОЭСР, европейской интеграции и внедрению высочайших стандартов ядерной безопасности. Будущее членство позволит Украине более активно участвовать в работе экспертных комитетов и рабочих групп, углублять научно-техническое сотрудничество, развивать исследования и подготовку специалистов».

«В то же время Украина готова вносить свой вклад в работу Агентства. У нас есть мощный ядерно-энергетический сектор, развитая инфраструктура, опытные инженеры и ученые, а также значительный опыт в эксплуатации и модернизации АЭС, ядерной безопасности, обращении с радиоактивными отходами и развитии перспективных технологий. Кроме того, у нас есть уникальный опыт работы ядерно-энергетической системы в условиях полномасштабной войны. Он может быть полезен для международного сообщества в вопросах кризисной готовности и управления рисками. Украина готова пройти необходимый процесс оценки, выполнять свои обязательства и стать активным и ответственным членом сообщества NEA», — заявил Шмыгаль.

Об этом первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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