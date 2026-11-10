Украина создает Космические силы: зачем они нужны и как могут изменить ход войны с Россией

Верховная Рада поддержала создание Космических сил в качестве отдельного рода войск Вооруженных сил Украины. Речь идет не о военных кораблях на орбите, а о спутниковой разведке, защищенной связи, раннем предупреждении о ракетных атаках и новых возможностях для украинских военных. Подобные структуры уже действуют в США, Франции, Германии и других странах.

9 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13255, который предусматривает создание Космических сил в составе ВСУ. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата. Новый вид войск должен обеспечить Украине возможности для противодействия угрозам из космического пространства, развития систем раннего предупреждения о ракетных пусках и защищенной спутниковой связи.

Для Украины космос давно перестал быть исключительно сферой науки. Спутниковые снимки помогают отслеживать российскую военную технику, анализировать объекты на оккупированных территориях и оценивать последствия ударов. Спутниковая связь обеспечивает коммуникацию между подразделениями, а навигационные системы используются в современных беспилотниках и высокоточном вооружении. Однако значительная часть этой инфраструктуры принадлежит иностранным государствам и частным компаниям.

UA.News рассказывает, какие задачи выполняют Космические силы США, Франции и других стран, зачем Украине нужна собственная военная космическая структура, как спутниковая разведка влияет на применение ракет и дронов и будет ли создание нового рода войск означать запуск украинских аппаратов на орбиту.

Что предусматривает создание Космических сил Украины

Законопроект №13255 был зарегистрирован 2 мая 2025 года. Он предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины» и дополнение перечня видов ВСУ Космическими силами. Инициаторами документа выступили народные депутаты, среди которых Федор Вениславский, Роман Костенко и Александр Федиенко. 9 ноября 2026 года Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении 252 голосами.

Как пояснили в Верховной Раде, цель законопроекта — создать организационные, правовые и военно-технические возможности для противодействия угрозам из космического пространства. Речь идет о развитии специализированной военной структуры, которая будет отвечать за космическое направление обороны и обеспечивать потребности других родов войск.

Одним из главных аргументов в пользу такого решения стала российская ракетная угроза. В частности, речь идет о баллистических ракетах, часть траектории которых проходит за пределами плотных слоев атмосферы. Для своевременного обнаружения подобных запусков необходимы специализированные системы наблюдения, в частности космического базирования. Они способны фиксировать запуск ракеты по тепловому излучению ее двигателя и передавать информацию наземным центрам обработки данных.

Для Украины такая система могла бы стать дополнительным источником информации о российских ракетных атаках. Сейчас обнаружение и сопровождение воздушных целей в значительной степени зависит от наземных радиолокационных средств и информации партнеров. Собственные космические возможности раннего предупреждения могли бы дополнить эти инструменты, хотя их создание потребует специализированных спутников и значительных инвестиций.

Еще одним важным направлением должно стать развитие национальной системы защищенной спутниковой связи. Она позволит военным обмениваться информацией на больших расстояниях даже в условиях повреждения наземной телекоммуникационной инфраструктуры. Особенно актуальна такая связь для подразделений, действующих в районах с нестабильным мобильным покрытием или подвергающихся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы.

Еще одной потенциальной задачей Космических сил может стать координация использования спутниковой разведки. Украинские военные уже получают изображения земной поверхности от иностранных государств и коммерческих операторов. Специализированная структура могла бы формировать потребности армии в таких данных, координировать их получение и обеспечивать взаимодействие между операторами спутниковых систем и воинскими подразделениями.

Особое значение будет иметь развитие собственной космической инфраструктуры. Украина сохраняет опыт создания ракетно-космической техники, спутников и систем управления. Однако для военного использования необходимы не только сами аппараты, но и наземные станции связи, центры обработки информации, защищенные сети передачи данных и подготовленные специалисты.

В то же время создание Космических сил не означает, что все эти технологии появятся одновременно. Новый вид войск сможет использовать имеющиеся спутниковые сервисы, сотрудничать с международными партнерами и постепенно развивать собственные возможности. Такой подход позволил бы начать работу без необходимости немедленного создания полноценной украинской спутниковой группировки.

Вопрос финансирования также остается открытым. Согласно заключению парламентского комитета по вопросам бюджета, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов государственного бюджета на создание, содержание и обеспечение деятельности Космических сил. Конкретная сумма пока не определена.

Как работают Космические силы США и других государств

Самый известный пример отдельного военного космического формирования — Космические силы США (United States Space Force), созданные 20 декабря 2019 года. Как поясняется на официальном сайте Космических сил США, это решение было связано с ростом значения космической инфраструктуры для обороны и появлением новых угроз спутниковым системам.

Несмотря на название, большинство задач американских Космических сил выполняется на Земле. Военнослужащие управляют спутниками, анализируют информацию, контролируют космические объекты и обеспечивают работу наземной инфраструктуры.

Основными направлениями деятельности являются спутниковая связь, навигация, предупреждение о ракетных ударах, наблюдение за орбитальными объектами и обеспечение космических запусков.

В частности, специализированное подразделение Mission Delta 4 отвечает за космические и наземные средства предупреждения о ракетных атаках. Инфракрасные спутники могут обнаруживать тепловое излучение ракетного двигателя во время старта, после чего информация передается соответствующим военным системам.

Американские Космические силы также поддерживают работу GPS, обеспечивают защищенную спутниковую связь и отслеживают потенциально опасные маневры других аппаратов на орбите.

Франция развивает аналогичные возможности через Командование космоса в составе Воздушно-космических сил. Как сообщает французское Министерство вооружённых сил, страна использует оптические разведывательные спутники CSO, систему радиоэлектронной разведки CERES и аппараты защищённой военной связи Syracuse.

Германия имеет собственное Космическое командование и использует систему радиолокационных спутников SARah. Она позволяет получать изображения земной поверхности даже в темноте и при облачной погоде. Как поясняет Бундесвер, это дает стране возможность самостоятельно получать важную военную разведывательную информацию.

Великобритания создала UK Space Command в 2021 году. В августе 2024 года страна запустила военный спутник Tyche, предназначенный для наблюдения за земной поверхностью. В ноябре 2026 года британское оборонное ведомство также сообщило о запуске аппарата Titania.

Япония также усиливает своё военное космическое подразделение. В марте 2026 года Министерство обороны страны объявило о его расширении примерно с 310 до 670 военнослужащих.

Опыт этих государств показывает, что космические силы могут иметь различную организацию. Главное — обеспечивать армию спутниковыми данными, связью, навигацией и возможностями защиты собственной орбитальной инфраструктуры.

Как спутниковая разведка помогает украинским ракетам и дронам

Украина уже использует космическую разведку в ходе полномасштабной войны. Самый известный пример — так называемый «народный спутник» финской компании ICEYE, доступ к которому украинская сторона получила в 2022 году благодаря средствам, собранным через благотворительный фонд Сергея Притулы.

В августе 2022 года ICEYE официально объявила о соглашении, которое предусматривало предоставление Украине возможностей одного радиолокационного спутника и доступа к более широкой группировке аппаратов компании. Такие спутники используют технологию SAR — радиолокацию с синтезированной апертурой. В отличие от оптических камер, они способны получать изображения независимо от солнечного освещения и при многих неблагоприятных погодных условиях.

27 мая 2026 года Главное управление разведки сообщило, что с сентября 2022 года украинские разведчики получили более 5900 радиолокационных космических снимков благодаря этому проекту. По информации ГУР, спутниковые материалы используются для наблюдения за российскими военными объектами, обнаружения целей, планирования ударов и оценки их результатов.

Например, регулярные наблюдения за военными аэродромами помогают отслеживать изменения в размещении самолетов и техники. Аналогичным образом можно анализировать военные склады, базы, логистические объекты и инфраструктуру.

Для ракет и дальнобойных дронов спутниковые снимки являются одним из источников информации при планировании операций. Они также позволяют оценивать состояние объектов после ударов и масштабы повреждений.

В то же время спутники не обеспечивают непрерывного наблюдения за каждой точкой земной поверхности. Частота получения новых снимков зависит от орбиты, количества аппаратов и характеристик оборудования.

Важно также различать спутниковую разведку и навигацию. Разведывательные аппараты получают информацию об объектах, тогда как GPS и аналогичные системы помогают определять координаты. Эти технологии дополняют друг друга, но выполняют разные задачи.

Смогут ли Космические силы раньше предупреждать о российских ракетах

Одним из направлений развития украинских Космических сил может стать система раннего предупреждения о ракетных пусках. Её значение особенно велико из-за применения Россией баллистических ракет, которые оставляют ограниченное время на реагирование.

Наземные радары способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели, но их возможности зависят от расположения станций, характеристик оборудования и траектории полёта ракеты. Космические системы могут дополнять наземное наблюдение. В частности, специализированные спутники с инфракрасными датчиками способны фиксировать тепловое излучение ракетного двигателя во время старта.

Подобный принцип используется в американских системах предупреждения. Как поясняют Космические силы США, орбитальные и наземные средства работают совместно для выявления потенциальных угроз.

Для Украины это могло бы означать получение дополнительной информации о российских ракетных пусках еще на начальных этапах полета.

Однако создание такой системы требует специализированных спутников, наземных центров обработки данных и интеграции с противовоздушной обороной. Кроме того, даже своевременное обнаружение запуска не гарантирует перехват ракеты — для этого необходимы соответствующие средства противоракетной обороны.

Означает ли создание Космических сил запуск украинских спутников

Создание Космических сил не означает, что Украина обязательно начнет запускать собственные военные спутники в ближайшее время. Новый вид войск может использовать возможности иностранных государств, коммерческих операторов и уже имеющейся инфраструктуры.

В то же время Украина имеет опыт создания космической техники. В частности, 13 января 2022 года на орбиту вывели украинский спутник «Сич-2-30» с помощью американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Однако между запуском отдельного аппарата и созданием полноценной военной спутниковой системы существует существенная разница. Для регулярного наблюдения за обширными территориями одного спутника обычно недостаточно. Аппараты на низких околоземных орбитах постоянно движутся, поэтому конкретный участок Земли находится в зоне их обзора лишь в течение ограниченного времени.

Помимо самих спутников, необходимы наземные станции связи, центры обработки информации, защищенные каналы передачи данных и специалисты, которые будут обеспечивать работу оборудования. Альтернативой может стать закупка спутниковых услуг у международных операторов. Опыт ICEYE показывает, что Украина уже использует такую модель.

В перспективе возможна комбинированная система, при которой часть аппаратов будет принадлежать государству, а дополнительные разведывательные данные будут поступать от партнеров. При этом даже собственные украинские спутники не обязательно нужно запускать с помощью украинских ракет. Для их вывода на орбиту можно использовать услуги международных космических компаний.

Что создание Космических сил может изменить для Украины

Создание Космических сил может помочь Украине уменьшить зависимость от иностранных космических технологий и сформировать единую систему управления военными спутниковыми возможностями.

В настоящее время украинская армия использует спутниковую связь, разведывательные снимки и навигационные сервисы, значительная часть которых принадлежит иностранным государствам или частным операторам.

Это позволяет получать современные технологии без многолетней разработки собственных аппаратов, но в то же время создает зависимость от условий контрактов, технической доступности услуг и решений поставщиков.

Отдельными угрозами остаются кибератаки, радиоэлектронные помехи и попытки нарушения работы спутниковой связи. Будущие Космические силы могли бы координировать сбор разведывательных данных, развитие защищенной связи, создание собственных спутников и взаимодействие с международными партнерами.

При этом речь идет не обязательно о размещении оружия на орбите. Договор о космосе 1967 года запрещает размещение на околоземной орбите ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, но не устанавливает общего запрета на использование спутников для военной связи, разведки и навигации.

Наибольшими вызовами для Украины станут финансирование, подготовка специалистов и создание необходимой инфраструктуры. Собственная спутниковая группировка потребует не только затрат на разработку и запуск аппаратов, но и постоянного обслуживания наземных станций, систем управления и обработки информации.

Опыт США, Франции, Германии и других государств показывает, что военное присутствие в космосе определяется не количеством запущенных спутников, а способностью эффективно использовать полученную информацию для нужд армии.

Украина уже имеет практический опыт применения космической разведки во время войны. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли государство превратить эти возможности в собственную долгосрочную военную систему.

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