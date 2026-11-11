Украина создает собственный Starlink: как будет работать OBRIA и сколько будет стоить спутниковая сеть

Украина приступила к созданию собственной спутниковой сети OBRIA, которая должна обеспечить независимую связь для военных, государственных учреждений и критически важной инфраструктуры. Первый испытательный спутник уже находится на орбите, а для полноценной работы системы разработчики планируют запустить не менее 100 космических аппаратов.

Над созданием OBRIA работают украинская компания HIMERA и датская GomSpace. 1 октября 2026 года они вывели на орбиту первый тестовый спутник OBRIA NANO с помощью ракеты SpaceX. А в ноябре представители HIMERA раскрыли новые подробности о будущей системе, её стоимости и технологических возможностях.

Несмотря на сравнения со Starlink, украинский проект будет иметь иное назначение. Если американская система обслуживает миллионы пользователей в разных странах, то OBRIA в первую очередь будет ориентироваться на стратегические потребности Украины. Главная цель разработчиков — создать спутниковую связь, работу которой можно будет контролировать внутри страны, без зависимости от решений иностранных операторов.

UA.News разбирался, как будет работать украинская спутниковая сеть, какие технологии будут использовать разработчики, во сколько обойдётся её создание и сможет ли OBRIA стать полноценной альтернативой Starlink.

Что такое OBRIA и кто создает украинскую спутниковую сеть

OBRIA — проект национальной системы спутниковой связи, которую планируют развернуть на низкой околоземной орбите. Она должна обеспечивать защищенную связь для военных, государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры независимо от состояния наземных телекоммуникационных сетей.

Одним из главных участников проекта стала украинская компания HIMERA, известная разработкой тактических радиостанций и других средств военной связи. Её партнёром выступает датская компания GomSpace, специализирующаяся на малых спутниках, бортовых системах и оборудовании для управления космическими аппаратами.

По словам соучредителя HIMERA Миши Рудоминского, проект начал активно формироваться летом 2026 года после переговоров с датскими партнерами. Уже осенью компаниям удалось осуществить первый запуск. В дальнейшем к консорциуму могут присоединиться и другие частные компании.

Принципиальное отличие OBRIA заключается в модели управления. Разработчики хотят, чтобы будущая сеть принадлежала украинской компании, работала в соответствии с украинским законодательством и контролировалась украинским оператором.

В интервью Defense Express вице-президент направления спутниковых технологий HIMERA Дмитрий Хмара пояснил, что компания не пытается создать массовый потребительский аналог Starlink. Её первоочередная задача — обеспечить стратегическую связь между командными центрами Министерства обороны, государственными учреждениями и критически важными объектами.

В то же время собственная сеть не будет означать полной технологической независимости. Украине пока потребуются иностранные производители комплектующих и услуг по запуску спутников. Поэтому главная цель OBRIA — устранить зависимость от внешнего контроля над самой связью.

Первый спутник OBRIA NANO: что уже запустили на орбиту

Первым практическим результатом проекта стал OBRIA NANO — небольшой экспериментальный спутник связи, созданный при участии датской компании GomSpace. Аппарат запустили 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Это формат совместного космического запуска, когда одна ракета доставляет на орбиту сразу несколько спутников разных заказчиков. Такой подход позволяет существенно сократить расходы.

OBRIA NANO относится к классу CubeSat и имеет конфигурацию 8U. Его масса составляет примерно 10 килограммов. Для сравнения: будущие серийные спутники OBRIA планируется создавать значительно больше — массой около 250 килограммов каждый.

Главное назначение первого аппарата — не обеспечение постоянного доступа в Интернет, а проверка технологий, которые впоследствии могут быть использованы в полноценной спутниковой группировке. В ходе испытаний разработчики оценивают работу бортовых систем, передачу данных, управление спутником и взаимодействие с наземной инфраструктурой.

По словам Рудоминского, телеметрию с аппарата удалось получить уже на второй день после выхода на орбиту. Однако полная программа испытаний рассчитана примерно на год.

В настоящее время спутник пролетает над Украиной примерно раз в сутки. Время стабильной связи с ним может составлять около шести минут за один пролет. Поэтому один OBRIA NANO не способен обеспечить непрерывное покрытие даже ограниченной территории.

На начальном этапе управление спутником осуществляет GomSpace. В дальнейшем эти функции планируется передать украинским специалистам. Параллельно разработчики будут готовить технические решения для следующего поколения космических аппаратов.

Как будет работать OBRIA и какие технологии будут использовать разработчики

Будущая OBRIA будет использовать принцип спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Вместо одного крупного аппарата связь будет обеспечивать сеть спутников, которые будут постоянно двигаться вокруг Земли.

Для OBRIA разработчики рассматривают орбиту высотой примерно 500 километров. Это значительно ближе, чем геостационарные спутники, которые расположены примерно в 35 786 километрах от поверхности планеты. Благодаря меньшему расстоянию можно сократить задержку передачи сигнала.

Однако низкоорбитальный спутник постоянно меняет своё положение относительно пользователя. Поэтому, когда один аппарат выходит из зоны видимости наземного терминала, связь должна переключаться на следующий.

Именно поэтому для непрерывного покрытия Украины разработчики предварительно определили потребность как минимум в 100 спутниках. В то же время их количество не гарантирует одинакового качества связи во всех регионах. Важными факторами останутся орбитальная конфигурация, мощность передатчиков и количество одновременных пользователей.

Соучредитель HIMERA Миша Рудоминский рассказал, что система проектируется с возможностью передачи потокового видео и использования терминалов на движущемся транспорте.

Для военных это может иметь особое значение. Например, спутниковая связь позволит передавать видео и другую информацию с мобильных командных пунктов или поддерживать связь между подразделениями даже при отсутствии наземного интернета.

Работа терминалов во время движения потребует специальных антенн, способных поддерживать соединение со спутниками при постоянном изменении их положения. В современных спутниковых системах для этого используют, в частности, технологии электронного управления лучем.

Однако конкретную архитектуру терминалов OBRIA разработчики пока не обнародовали. Также нет подтвержденных характеристик скорости интернета, задержки сигнала и пропускной способности будущих серийных спутников.

Важную роль в технологической части проекта будет играть GomSpace. Датская компания разрабатывает спутниковые платформы, бортовые компьютеры, радиосистемы, антенны и системы питания.

В своём официальном сообщении компания подтвердила планы по локализации производства спутников и наземных терминалов в Украине. В то же время на начальном этапе первые серийные аппараты могут собираться в Европе. Это позволит быстрее перейти к развертыванию сети, пока украинские предприятия будут готовить собственные производственные мощности.

Чем украинская OBRIA будет отличаться от Starlink

OBRIA часто называют украинским аналогом Starlink из-за схожего принципа работы. Обе системы используют или планируют использовать спутники на низкой околоземной орбите для передачи данных.

Однако масштабы и назначение этих сетей будут существенно отличаться. Американская Starlink создавалась как глобальная система широкополосного интернета. Её оборудование используют частные домохозяйства, предприятия, транспортные компании, государственные структуры и военные.

По информации Starlink, низкоорбитальная архитектура сети позволяет обеспечивать задержку связи на уровне примерно 25 миллисекунд в типичных условиях. Система уже располагает многотысячной группировкой спутников и работает во многих странах мира.

OBRIA будет иметь значительно более узкую специализацию. Разработчики не ставят перед собой цель в ближайшее время обслуживать миллионы абонентов или обеспечивать глобальное покрытие. Их приоритет — создание надёжного канала связи для стратегически важных пользователей в Украине.

Еще одним отличием станет масштаб спутникового группирования. Если Starlink использует тысячи аппаратов, то для начального развертывания OBRIA планируют не менее 100. Такого количества может хватить для базового покрытия Украины, но не для обеспечения аналогичной глобальной пропускной способности.

В то же время самое важное отличие заключается в контроле над сетью. Starlink принадлежит американской компании SpaceX, которая управляет спутниками, оборудованием и условиями предоставления услуг. Украинская OBRIA должна работать под управлением национального оператора.

Это позволит самостоятельно определять приоритеты подключения, распределять ресурсы между государственными структурами и развивать сеть в соответствии с потребностями Украины.

Однако по техническим возможностям OBRIA пока невозможно напрямую сравнивать со Starlink. Американская система уже много лет находится в коммерческой эксплуатации, тогда как украинский проект только проходит начальные испытания.

Поэтому OBRIA целесообразнее рассматривать не как полную замену Starlink, а как будущую специализированную систему связи, которая будет дополнять существующие решения.

Сколько будет стоить создание OBRIA и когда заработает сеть

Создание полноценной спутниковой сети потребует значительно больших инвестиций, чем запуск одного экспериментального аппарата. Основные расходы будут связаны с производством спутников, их выводом на орбиту, наземной инфраструктурой и оборудованием для пользователей.

По словам Дмитрия Хмары, начальный бюджет сети оценивается в сотни миллионов евро. Соучредитель HIMERA Миша Рудоминский также допускает, что дальнейшее развитие проекта может потребовать значительно больших инвестиций — потенциально до миллиардов евро в зависимости от масштаба системы.

Первый этап проекта профинансировали сами участники консорциума. По словам представителей HIMERA, государственные средства для запуска OBRIA NANO не привлекались. В дальнейшем компании рассчитывают на частных инвесторов и программы финансового сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

Однако деньги — не единственная проблема. Одним из главных вызовов остается доступ к космическим запускам и комплектующим. По словам Рудоминского, ожидание места на запуске SpaceX для заказчиков без специальных договоренностей может составить не менее 22 месяцев. Изготовление или поставка отдельных спутниковых компонентов также иногда требует от шести до двенадцати месяцев.

Отдельной проблемой является производство пользовательских терминалов. Для их изготовления требуются специализированные технологии и производственные мощности, доступ к которым ограничен. Именно поэтому HIMERA планирует постепенно наладить производство такого оборудования в Украине.

Что касается сроков реализации, представители компании озвучивают различные сценарии. Миша Рудоминский допускает, что при максимально благоприятных условиях развертывание системы может занять один-два года. Дмитрий Хмара называет более осторожную оптимистическую оценку — как минимум два-три года. При этом мировая практика создания подобных спутниковых сетей часто предполагает пять-семь лет работы.

Поэтому говорить о конкретной дате запуска полноценной OBRIA пока преждевременно. Даже вывод первых серийных спутников на орбиту ещё не будет означать появления непрерывного покрытия всей Украины.

Сможет ли OBRIA обеспечить Украине независимость от Starlink

Во время полномасштабной войны Starlink стал одним из ключевых инструментов обеспечения связи в Украине. Его используют воинские подразделения, государственные учреждения, экстренные службы и гражданские пользователи.

Однако зависимость от одного иностранного поставщика создает стратегические риски. Доступность услуг и правила использования сети в значительной степени зависят от решений компании-оператора.

OBRIA должна предложить другую модель, при которой управление спутниковой связью будет осуществляться в Украине. Это позволит государству иметь дополнительный канал связи для военных, органов власти и критически важной инфраструктуры.

Особенно важной такая связь может оказаться в случае повреждения наземных сетей в результате боевых действий или атак на энергетическую инфраструктуру. Наличие альтернативного канала поможет избежать полной потери связи.

В то же время собственные спутники не гарантируют абсолютной независимости. Для работы сети по-прежнему будут необходимы наземные станции, защищенные каналы передачи данных, специализированное оборудование и доступ к космическим запускам. Кроме того, спутниковая связь может подвергаться воздействию радиоэлектронных помех и кибератак.

В настоящее время OBRIA находится лишь на начальном этапе. Один экспериментальный спутник уже работает на орбите, но основные технологические, финансовые и производственные задачи еще впереди.

Даже после развертывания первоначальной группировки из 100 спутников украинская система вряд ли сможет полностью заменить Starlink. Зато она потенциально обеспечит страну собственной специализированной сетью, которая будет дополнять существующие системы и снижать зависимость от иностранных операторов.

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