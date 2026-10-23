Украина создает собственную систему спутниковой связи в качестве альтернативы Starlink

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с финскими компаниями ICEYE и Nokia в сфере космических технологий. Стороны подписали письмо о намерениях относительно возможного создания защищенной системы спутниковой связи, которая будет находиться под контролем украинского государства.

Документ был подписан 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Украину. На данный момент стороны договорились изучить возможности дальнейшего сотрудничества в создании собственной спутниковой системы связи для нужд Украины.

В то же время конкретные сроки реализации проекта и объемы его финансирования пока не называются. Подписанный документ является первым шагом к возможному сотрудничеству, а не окончательным соглашением о развертывании спутниковой сети.

В начале октября компании Iceye и Nokia объявили о совместной разработке защищенной широкополосной спутниковой связи. Предполагается, что система будет работать на низкой околоземной орбите, как и сеть Starlink американской компании SpaceX.

Главным отличием будущей системы должен стать принцип управления её инфраструктурой. Государство-заказчик сможет самостоятельно владеть и управлять всеми компонентами сети, включая спутники, наземное оборудование и терминалы связи.

Для Украины такая система может обеспечить собственный защищенный канал спутниковой связи, который будет контролироваться непосредственно государством.

Применение новой технологии рассматривается не только для военных нужд. Спутниковая связь также может использоваться для охраны государственных границ, обеспечения работы экстренных служб и ликвидации последствий катастроф.

Генеральный директор и соучредитель Iceye Рафал Моженский подчеркнул важность создания системы, которая обеспечит Украине контроль над собственными спутниковыми коммуникациями. «Украине нужны защищенные, суверенные и высокопроизводительные системы спутниковой связи, которые она контролирует», — заявил Модженский.

В свою очередь, глава Nokia Defense Микко Хаутала обратил внимание на роль спутниковой связи в условиях повреждения наземной инфраструктуры. По его словам, спутниковые сети позволяют обеспечивать защищенную связь даже тогда, когда наземная инфраструктура подвергается повреждениям. Будущая система должна предоставить Украине возможность самостоятельно контролировать связь, от которой она зависит.

Источник: Iceye

Ранее WSJ сообщил, что Трамп звонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Сам Маск утверждал, что он также ни при чём — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

Однако, по данным The Wall Street Journal, они оба причастны к замедлению работы Starshield: известный сторонник Путина Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничение скорости в системе, а президент США согласился.

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