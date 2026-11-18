Украина и Дания договорились о стратегическом партнерстве в сфере искусственного интеллекта для нужд обороны.

Дания станет одной из первых стран-партнеров, которые получат доступ к украинской платформе Avengers Labs для обучения моделей ИИ.

Министры обороны Евгений Хмара и Йеппе Бруус подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества. Оно предусматривает обмен опытом, использование искусственного интеллекта и совместную разработку оборонных решений на основе данных с поля боя при участии предприятий обеих стран.

Отдельное соглашение о доступе к Avengers Labs заключили Минобороны Украины и Датский центр искусственного интеллекта в сфере обороны.

Также стороны обсудили ускорение поставок средств ПВО и дополнительную поддержку украинской противовоздушной обороны и беспилотных систем.

Источник: Минобороны Украины.

Дания подготовила новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 645 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку ударных беспилотников, дронов-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16 и поддержку инициативы PURL.

Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Украинские пилоты уже используют полученные боеприпасы.

Дания предоставляет кредитную гарантию на 750 млн датских крон (112,6 млн долларов) дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point. Финансирование должно помочь предприятию вести деятельность в Дании, поскольку из-за войны в Украине компания не может получить кредит на обычных коммерческих условиях.

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