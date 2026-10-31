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Новости Украина

Украина и Турция будут работать над возобновлением работы зернового коридора — Зеленский

UA NEWS 31 Октября 2026 18:27
Украина и Турция будут работать над возобновлением работы зернового коридора — Зеленский

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Стамбуле после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 По словам Зеленского, Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море.

Стороны также обсудили предложения, которые могут помочь возобновить работу коридора и сделать его эффективным.

Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей командой. В Турции его ждут важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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